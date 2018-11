Patrimonio carece de información sobre el valor de la licorera de El Bayu Los restos del edificio de la antigua licorera con la chimenea al fondo. / IMANOL RIMADA Justifica así su petición de un estudio histórico-arquitectónico sobre este elemento no catalogado, que tanto ha molestado al gobierno de Siero JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Lunes, 19 noviembre 2018, 01:43

La solicitud por parte del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias de elaborar un estudio histórico-arquitectónico de la antigua licorera de El Bayu se debe a la falta de información existente sobre las características de este inmueble, «que permita valorar si es merecedor de protección o no», explican desde este órgano asesor dependiente de la Consejería de Educación y Cultura.

Esa petición concreta -formulada el pasado 11 de octubre- ha molestado al equipo de gobierno de Siero, debido a que la nave es un bien no catalogado, a diferencia de la chimenea. Desde Patrimonio confirman que las prescripciones son «vinculantes» para los bienes protegidos y «recomendaciones» para los que no están catalogados o inventariados. Pero añaden que en casos como el de la antigua licorera -que no está protegida, pero que tampoco hay elementos de juicio suficientes como para tomar una determinación- «se deben adoptar las cautelas necesarias y solicitar informes para poder valorar el interés o no del elemento patrimonial».

Patrimonio aclara que «no se está diciendo que no se pueda demoler», sino que el informe requerido establecerá el interés real de la edificación «para, de ese modo, justificar su posible demolición». Se trataría, por tanto, «de disponer de una memoria documental de ese espacio, en el caso de que desaparezca, y que permita en el futuro poner en valor este antiguo conjunto industrial». Y recuerda que el propio Ayuntamiento de Siero se pronunció sobre su interés en sus informes de 2008.

Respecto al malestar municipal por haber realizado una prescripción sobre un elemento no catalogado, responde que el patrimonio industrial «no dispone aún de inventarios de la totalidad de los bienes que lo integran», por lo que muchos no están registrados ni en los catálogos urbanísticos, ni en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias. La nave de El Bayu está vinculada a la chimenea en la ficha del Catálogo Urbanístico «y se entiende que forma parte del conjunto industrial», afirma.

Licencia con prescripciones

Por otro lado, la empresa EDP -propietaria del conjunto- ha recibido ya la licencia municipal para rehabilitar la chimenea y derribar la nave. El equipo de gobierno de Siero les ha adjuntado también el último informe del Consejo del Patrimonio Cultural, donde se incluyen la mencionada prescripción relacionada con el edificio y otras para acometer la rehabilitación de la chimenea. Los técnicos de la empresa aún no han estudiado la documentación, por lo que desconocen si van a acatar el informe de Patrimonio, o bien presentarán alegaciones al acuerdo adoptado por la comisión permanente de este consejo.

Desde la empresa reiteran, no obstante, que mantienen su compromiso de rehabilitar la chimenea y prueba de ello es que ya presentaron el proyecto de rehabilitación en el Ayuntamiento.