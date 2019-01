Paula Onís disputará las primarias de Foro Siero a Eduardo Martínez Llosa Paula Onís, ayer, delante de la sede de Foro en la Pola. / NOSTI La concejala y actual número dos del partido asegura que da el paso por el apoyo recibido y convencida de que «hace falta un cambio» LYDIA IS LA POLA SIERO. Sábado, 19 enero 2019, 00:12

La concejala de Foro Siero Paula Onís dio ayer un paso al frente y anunció que disputará al actual presidente y portavoz del grupo municipal, Eduardo Martínez Llosa, las primarias para liderar el partido y ser candidata a la Alcaldía. «Llevo un tiempo pensándolo, tengo gente que me apoya y creo que es el momento, me siento fuerte, tengo ganas de trabajar y mucha ilusión», aseguró. Será la primera vez que la formación afronte un proceso de estas características, ya que al congreso local de 2015 solo concurrió la candidatura de Martínez Llosa. «Es un procedimiento muy saludable para el partido, espero que las primarias sean limpias, transparentes y democráticas», señaló la edil.

Sin embargo, el partido no se lo ha puesto fácil. Además de cancelarle sin explicación la junta directiva extraordinaria que estaba convocada ayer a las diez de la mañana en la que pretendía dar a conocer sus intenciones al resto de miembros, Onís tuvo que dar la rueda de prensa en una cafetería al no permitirle utilizar la sede. «El lunes se reunió la comisión directiva para tratar la fecha del congreso y fijamos el 16 de febrero, pero no hablamos de candidaturas y nadie se pronunció al respecto; como el plazo para presentarlas finaliza el día 22, convoqué la reunión porque entiendo que es el cauce que hay que seguir y se montó un revuelo tremendo; diez minutos antes nos comunicaron que quedaba desconvocada, pero sin explicar por qué», relató.

Molesta por las formas empleadas, la edil aseguró que «no tengo nada en contra del otro candidato, trabajamos codo con codo en momentos muy complicados y es una persona muy trabajadora y capaz, pero creo que ahora tengo la experiencia y hay opiniones y comentarios en la calle que me convencieron para dar el paso».

«Sé lo que me queda»

Por otra parte, Onís señaló que «sé lo que me queda» y añadió que «esto me hace reforzar más la idea de que hace falta un cambio y creo que es el momento; si gano estaré encantada de presidir un partido del que estoy muy orgullosa y más con la actual presidenta, Carmen Moriyón».

Onís entró como concejala en el Ayuntamiento en abril de 2012, con Foro gobernando tras la moción de censura presentada contra el socialista Guillermo Martínez. Había concurrido como número 8 en las elecciones de 2011, pero las renuncias de Miguel Vázquez y de Patricia Arganza hicieron correr la lista. Y en 2015 ocupó el número dos de la candidatura.

Según recogen los estatutos del partido, la edil deberá reunir antes del martes unos veinte avales, ya que se fija el 20% de los militantes y Foro Siero cuenta con unos 400.