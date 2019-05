«No pegué con el palo a ningún perro», se defiende la acusada de agredir a un chihuahua en Siero El animal, propiedad de su vecino, quedó en estado muy grave. «No existía desgarro, pero sí un impacto», aseguró el veterinario en el juicio JUAN VEGA OVIEDO. Sábado, 11 mayo 2019, 02:00

«Yo no le pegué con un palo a ningún perro», declaró ayer, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, la acusada de haber dejado inconsciente y en estado «muy grave» a un chihuahua, propiedad de un vecino con el que «mantenía una mala relación», según Fiscalía, en la localidad de Collado, en Siero.

Se enfrenta, a petición de la Fiscalía, a una pena de seis meses de cárcel y el pago de una indemnización de casi 1.500 euros en concepto de gastos veterinarios.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 2 de noviembre de 2016. Según declaró ante el juez, lo que ocurrió fue que su perro y el de una vecina -que acudió en calidad de testigo al juicio-, muy superiores en tamaño, se abalanzaron sobre el chihuahua, de apenas 1,5 Kilos de peso. «No toqué a ningún perro durante la pelea», matizó.

La imputada mantiene «una mala relación» con el dueño del animal, según la Fiscalía

El propietario de 'Stewe', el can agredido, confirmó no encontrarse presente en el momento del suceso: «Cuando llegue a casa, me lo encontré tirado encima de la cama, sin moverse. Lo cogimos y lo llevamos al veterinario». Añadió que «hasta la fecha, nunca se había peleado con nadie porque es un perro que pesa menos de dos kilos».

Una testigo, por su parte, aseguró que no vio el golpe, «lo único que vi fue a la acusada apartar de una patada a su propio perro para que no siguiese encima de 'Stewie'» y corroboró que la acusada «no llevaba en la mano, en ese momento, ningún palo o bastón».

El veterinario que atendió al can en su clínica en El Berrón explicó que se encontró «con una fractura en el cráneo. Le estaban dando ataques y los dueños me dijeron que había estado convulsionando antes de llegar a la clínica». Por ello, y tras estudiar con detenimiento el caso de 'Stewie', aseguró que «casi con toda seguridad, la fractura craneoencefálica fue producida por un objeto contundente o por una patada. No existía desgarro en su piel ni aplastamiento del cráneo, pero sí un impacto, por eso, descarté la posibilidad de que lo hubiesen mordido o aplastado los otros perros». Asimismo, recalcó que los ataques epilépticos que sufre hoy 'Stewie' pueden llegar a «estar relacionados» con el suceso.

La defensa de la acusada, que no vio indicios de violencia animal, mantuvo que «nos encontramos ante una pelea entre perros» y pidió su libre absolución.

El abogado de la parte demandante consideró «reveladoras» las declaraciones del veterinario y acusó a la parte demandada de «contradecirse» en sus declaraciones previas al juicio el pasado 23 de febrero: «Usted aseguró que la testigo sí estuvo presente durante el altercado y hoy ha asegurado que no», prosiguió el letrado que, minutos mas tarde, se sumó a la petición propuesta por la Fiscalía: seis meses de cárcel y el pago de una indemnización de casi 1.500 euros.