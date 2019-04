Los pensionistas de Lugones se van de fiesta Alejandro Rubio (en el centro) junto a sus familiares y seres queridos durante el homenaje / PABLO NOSTI Con 94 años, festejó la distinción saliendo con sus amigos porque se siente «más joven ahora que nunca» La Asociación de Jubilados de Lugones homenajea a Alejandro Rubio MÓNICA RIVERO LUGONES. Sábado, 13 abril 2019, 02:52

Alejandro Rubio Alonso tiene 94 años, pero se siente todo un chaval. Su hija, Elisa, contaba durante el homenaje que le realizaron ayer en el restaurante La Torre que trasnochó con sus amigos para celebrarlo. «Hice una especie de despedida de soltero, ¡más joven que ahora, nunca!», exclamaba con entusiasmo, «pero fue culpa de ellos», se excusaba señalando a sus compañeros de juerga y jubilación.

Alejandro es pucelano y dice sentirse inmigrante en Asturias. Él no se aplica eso de que «nun yes de donde naces, yes de donde paces», pero asegura que la feliz casualidad de cumplir el servicio militar en El Milán ha sido la que más alegrías ha traído a su vida.

Fueron esos 30 meses de mili en Asturias los que, tras volver a su Villavicencio de los Caballeros natal, le hicieron tener la idea de regresar a Oviedo a buscar casa y trabajo.

Encontró aposento en La Rúa y con una escuela en El Fontán vio el lugar perfecto para echar raíces continuando durante 32 años en el oficio de los montajes eléctricos. Prestando servicio durante veintidós años en Isolux y diez en Isastur hasta su jubilación.

Con el sueldo asegurado y un techo bajo el que vivir trajo a su ya formada familia y finalmente se trasladó a Lugones, donde todavía reside y dice encontrarse como en su casa. «Hay mucha simpatía, me tratan muy bien, todos me conocen, me saludan y yo a ellos», aunque siempre hay alguno que sale «un poco descarriado» lo importante es que tiene toda la familia cerca.

El homenaje reunió a casi 500 personas. Tras una misa en memoria de los socios fallecidos en la iglesia de San Félix de Lugones, se desplazaron al restaurante, donde disfrutaron de un pinchoteo de entrada al aire libre. La mesa presidencial estuvo encabezada por el presidente del Hogar del Jubilado, José Manuel Suárez, el alcalde de Siero, Ángel García, la concejala de Bienestar Social, Natividad Álvarez y varios representantes de diferentes grupos políticos del Ayuntamiento. Además este año asistió como invitada especial la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

Tras la comida, los asistentes escucharon el discurso del alcalde y la consejera, amenizado por el humor de Pin de la Cotoya, que repartió además varios regalos para el homenajeado. Entre los detalles se incluyeron una réplica del Ayuntamiento, una placa conmemorativa y un ramo de flores para su hija. Finalmente se repartieron los premios de los torneos de juegos de mesa celebrados antes del evento y se remató la sobremesa con un sorteo. Los regalos fueron aportados por los comercios de Lugones, aunque la pieza más codiciada fue curiosamente el jamón aportado por la propia asociación del Hogar del Jubilado.

El día terminó con un baile que duró hasta las nueve y media de la noche, un día entero de celebración que nada tuvo que envidiar a las mejores bodas.