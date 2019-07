«Lo peor del fútbol era estar lejos de un paraíso como es Asturias» Montse Tomé durante una jornada de su campus. / PABLO NOSTI «En un futuro quiero volver a Asturias, pero ahora estoy centrada en mi carrera profesional con la selección y es lo más importante para mi» Montse Tomé Entrenadora de fútbol JUAN VEGA SIERO. Martes, 9 julio 2019, 00:08

Montse Tomé Vázquez , natural de Pola de Siero, es exfutbolista profesional del Oviedo Moderno, Levante y Barcelona y, actualmente, forma parte del cuerpo técnico de la Selección Española de Fútbol Femenino. La polesa ha sido galardonada con el premio 'Personaje del Año' que otorga la Asociación Amigos del Roble.

-¿Cómo surge tu vínculo con el fútbol en la Pola?

--Desde muy pequeña siempre he sentido atracción por el balón y recuerdo estar siempre corriendo detrás de él. Mis padres tenían muy claro que mis hermanos y yo teníamos que hacer deporte y nos metieron en el Patronato Deportivo de Siero. Cuando lleguém me dieron una serie de opciones para escoger el deporte que quisiera, el problema era que, en aquella época, no se permitía jugar a las chicas con chicos. Sin embargo un día, cuando tenía 10 años, me dejaron apuntarme a la actividad de fútbol. Recuerdo cómo esperaba con ansia los martes y los jueves en los que entrenábamos de cinco a seis de la tarde.

-A pesar de ser muy joven, ¿Cómo sentías que no te dejasen apuntarte a fútbol?

-Yo lo único que sentía era que quería jugara fútbol. El problema era que no me dejaban practicarlo de manera disciplinada. Entonces, los únicos sitios donde podía jugar eran en el parque y en el recreo con los chicos. Siempre presumo de haberme rodeado de amigos que aceptaron que yo jugase al fútbol, en ningún momento sentí ninguna discriminación.

-Pero todo cambió cuando llegó su oportunidad...

-Sí, un día vino al estadio Luis Miranda, la selección asturiana de fútbol femenino porque quería hacer un equipo de fútbol en Pola de Siero e hicieron una convocatoria para ver la aceptación en el concejo. De las casi 50 chicas que se presentaron, yo era la más joven porque tenía tan solo 13 años, pero en cuanto me vieron los entrenadores se dieron cuenta de la pasión que yo tenía por el fútbol. Tuvimos la oportunidad de hacer un equipo, el Romanon de Pola de Siero, que duró solo ese año. Al tiempo se formó la primera liga regional de Asturias que contaba con 9 equipos. Al año siguiente, entré en el Oviedo Moderno - hoy Real Oviedo- donde estuve 14 años, luego estuve 3 en el Levante y 2 en el Barça.

-Después de finalizar tu carrera futbolística, volviste a casa ¿por qué?

-Cuando me retiré decidí que quería seguir vinculada a lo que siempre fue mi pasión, por lo que estuve unos años con el Romanón, el Valdesoto y el Siero en la tercera división y volví porque me encanta Asturias. Lo peor del fútbol era estar fuera del Principado porque significaba estar lejos de mi tierra y a mí me encantan las actividades en el medio natural, este verde me produce una sensación que no tengo en otros sitios. Además, me gusta ser de donde soy y presumo, constantemente, de ser de un pueblo como es Pola de Siero.

-Ahora que estás en Madrid con la Selección Española de Fútbol Femenino, ¿Cómo ves el futuro? ¿Te planteas volver?

- Yo sé que en un futuro voy a estar en Asturias porque es donde quiero vivir, pero el presente pasa por formarme y crecer, la oportunidad que tengo ahora mismo de estar en la selección española de fútbol como asistente técnico, que es lo máximo, me atrae tanto que echar de menos esto no pesa tanto. Sin embargo, cuando vuelvo vivo el momento con mucha intensidad.

-¿Qué supone para ti recibir el premio de la Asociación Amigos del Roble?

-Llevo mucho tiempo escuchando hablar de la asociación porque promueven mucho este tipo de premios, porque se lo han dado a varios deportistas reconocidos en la Pola y para mí es una ilusión tremenda, porque es un momento para disfrutarlo con la gente de aquí y con mi familia.