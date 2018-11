El PGOU de Siero obligará a incorporar carriles bici en los desarrollos privados Vista de uno de los dos tramos de carril bici que existe actualmente en Lugones. / NOSTI La nueva normativa recogerá también que los promotores incluyan en los garajes la preinstalación de cargadores para coches eléctricos LYDIA IS POLA DE SIERO. Martes, 20 noviembre 2018, 00:20

La concejala de Urbanismo de Siero, Noelia Macías, anunció ayer que el próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, en cuya revisión se está trabajando en la actualidad, obligará a incorporar carriles bici en los nuevos desarrollos urbanísticos promovidos por particulares. «Nosotros como administración ya estamos haciéndolo en los proyectos de urbanización y queremos que sea un requisito más en la normativa, como el que ya existe para que las aceras tengan un ancho mínimo», explicó.

La edil señaló que la iniciativa surge «atendiendo a criterios de sostenibilidad y de crear un planeamiento donde los núcleos urbanos sean eficientes» y defendió un modelo de «ciudad compacta», premisa fundamental de la revisión del plan. «Queremos que los vecinos sean los protagonistas de los espacios públicos del municipio, los núcleos urbanos deben crecer para las personas y no para los vehículos, siempre atendiendo a la necesidad de convivencia entre ambos», destacó.

Macías también adelantó que otra de las novedades que incluirá el PGOU será exigir a los promotores la instalación de cargadores de coches eléctricos o, al menos su preinstalación, en las plazas de garaje de nueva construcción. «Estamos trabajando en la creación de un municipio sostenible, medioambientalmente respetuoso y eficiente, donde el uso de la energía limpia sea tenida en cuenta para los diferentes desarrollos y que vaya en consonancia con los parámetros medioambientales que demanda la sociedad», argumentó la responsable de Urbanismo.

En este sentido, confió en que esta iniciativa tenga una buena acogida tanto por la ciudadanía como por los promotores. «Hay que tener en cuenta que no es un mero capricho, sino que obedece a una obligación en cuanto a normativa comunitaria», recordó.

Asimismo, hizo hincapié en que «como equipo de gobierno queremos sumarnos a algo que consideramos fundamental y en lo que tenemos que ir trabajando y evolucionando de una manera progresiva para lograr una transición ecológica de forma paulatina», añadió.

Exposición pública en 2019

En cuanto a los plazos que manejan los socialistas, Macías aseguró que «hasta que no se consiga en mayor o menor medida un documento consensuado con los grupos políticos, no procederemos a dar el siguiente paso». El pasado viernes se celebró la primera comisión informativa extraordinaria para abordar los trabajos de la revisión del PGOU que está llevando a cabo el equipo redactor liderado por el arquitecto Joaquín Sabaté y que ya hizo entrega del primer documento formal para una primera valoración por parte de los grupos municipales. «Estamos en una fase aún muy inicial y por eso no puedo ofrecer plazos, pero una vez que el documento quede consensuado se llevará al Pleno para poder sacarlo a información pública para que las personas interesadas puedan presentar sugerencias», apuntó.

Así las cosas, la fase de exposición pública quedará para el próximo año. La edil insistió en que «la voluntad es que los trabajos de la revisión del plan den lugar a un consenso político importante y que el proceso sea participativo, abierto, transparente para los grupos políticos y los vecinos».