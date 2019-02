Somos pide revisar el nuevo polideportivo de la Pola para reclamar daños Violeta Arbesú, Raquel Lago y Javier Pintado, en la entrada del nuevo polideportivo de la Pola. / IMANOL RIMADA El portavoz del grupo municipal, Javier Pintado, advierte de que la garantía de la construcción está próxima a finalizar L. I. A Lunes, 11 febrero 2019, 01:42

El portavoz del grupo municipal Somos Siero, Javier Pintado, reclamó ayer una revisión «a fondo» del nuevo polideportivo de la Pola, inaugurado en diciembre de 2016 tras una inversión de más de tres millones de euros y que desde su puesta en funcionamiento ha acumulado diversos problemas.

El edil, que compareció junto a Violeta Arbesú, coportavoz de Podemos Siero, y Raquel Lago, usuaria habitual de las instalaciones; explicó que la garantía de construcción está próxima a finalizar, por lo que instó a llevar a cabo el estudio de forma urgente. «De no reclamar a la empresa constructora la reparación de los desperfectos, podemos encontrarnos con que dentro de dos o tres años habrá que volver a hacer una inversión importante y que todos los sierenses deberán asumir el coste de esas obras», advirtió.

Por su parte, Arbesú, que también utiliza el polideportivo, hizo hincapié en las goteras del edificio que afectan a la pista y que hace tres semanas obligaron a trasladar varios partidos. «Desde que abrió, han sido todo parches, además,el agua en la pista es un riesgo para los usuarios», criticó. Y recordó que tras la inauguración el Ayuntamiento tuvo que acometer obras de reforma porque la ausencia de techo en las salas impedía que se desarrollaran varias actividades al mismo tiempo debido al ruido que se generaba.

Asimismo, Raquel Lago lamentó la falta de mantenimiento de las máquinas del gimnasio. «Siempre hay alguna que no funciona o que da problemas», apuntó. Y aseguró que «los vestuarios tienen el techo abierto y huelen a humedad, sale moho en diferentes zonas, el suelo está desgastado, no se puede regular el agua caliente en las duchas, tampoco tienen la presión adecuada y no hay suficientes enchufes».

En este sentido, el portavoz de Somos reiteró que «es necesario actuar sobre estos problemas y garantizar que no va a haber más humedades» y criticó que «en su momento el polideportivo se hizo deprisa y corriendo, y a pesar de que el alcalde aseguró al inicio del mandato que asumía la Concejalía de Deportes para reducir los gastos y solucionar los problemas del área, lo único que hizo fue aumentarlo e invertir en poner parches».