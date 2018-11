Piden a Jenaro Soto que informe a los socios de la anulación de la lista de Lucía Noval

Los miembros de la candidatura para dirigir la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, que encabezaba Lucía Noval Casielles, han solicitado al actual presidente, Jenaro Soto, que informe a los socios de la entidad de los motivos por los que decidió anular esa candidatura, así como de la situación en la que queda la institución.

La candidatura única fue anulada por no haber presentado una fotocopia del DNI de las personas que avalaron a Lucía Noval, un requisito que figuraba en la convocatoria del proceso electoral extraordinario. Ese grupo presentó, con fecha 2 de noviembre, un documento en el que explicaba las causas por las que no acataba ese requisito, entre ellas, que no se hubiera nombrado una junta electoral; la negativa de los socios avalistas a que se entregara la copia de su DNI y apelando a la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, con fecha 6 de febrero, la candidata recibió información por escrito de la anulación de su candidatura.

Continuidad hasta 2020

El presidente de Festejos, Jenaro Soto, ha anunciado que dimitirá antes de finalizar enero, por lo que el futuro de la entidad quedará en manos del resto de la junta directiva, que tendrá dos opciones: o bien abrir un nuevo proceso electoral, o bien agotar el mandato natural, que concluye en el año 2020.

Esta segunda posibilidad es la que empieza a cobrar más fuerza, ya que el actual vicepresidente, Manuel Antonio Martínez, estaría dispuesto a seguir si incorpora a más gente a la junta directiva. En ese caso, tan solo estaría obligado a convocar una asamblea durante el año 2019 para ratificar a esos nuevos miembros.