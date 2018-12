Piden siete años de cárcel para un funcionario por la obra del parque periurbano de La Pola Un vecino pasea con su perro por los terrenos del parque. / I. RIMADA El fiscal solicita esta pena para el empleado regional y cuatro años para tres representantes de dos empresas por 149.332 euros de sobrecoste LYDIA IS LA POLA SIERO. Lunes, 17 diciembre 2018, 01:55

La última vez que se habló de forma oficial del parque periurbano de Bergueres, un espacio de 30.000 metros cuadrados a la ribera del río Nora llamado a ser el pulmón verde de la Pola, fue en octubre de 2017. La concejala de Urbanismo de Siero, Noelia Macías, anunció que el Ayuntamiento remitiría un oficio al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, para tratar de retomar el expediente e instar al Principado a concluir la obra, paralizada desde la primavera de 2011.

El proyecto, del que se ha ejecutado un 65%, no ha tenido una historia fácil. Tras varios años aparcado por falta de financiación y porque a la hora de solicitar las subvenciones o no encajaba con los requisitos o no se consideró prioritario, se dejó en el cajón hasta 2010, cuando fue incluido en el Plan Asturias de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales, más conocido como el 'Plan A'. Con un presupuesto de 774.686 euros, los trabajos se desarrollaron hasta que el contrato para el suministro del mobiliario urbano fue objeto de investigación dentro del 'caso Renedo'. Nunca volvieron a retomarse.

Ahora, el periurbano vuelve a los tribunales por otra presunta práctica ilícita. La Fiscalía solicita 7 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabilitación a un funcionario del Principado y 4 años de prisión y 9 años de inhabilitación a tres representantes de dos empresas por un sobrecoste de la obra valorado en 149.332 euros, a los que se suman otros 10.250 euros por el incremento del tipo de IVA.

El primero está acusado como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, mientras que los otros tres están imputados como cooperadores necesarios.

El funcionario regional fue designado director de los trabajos, que se adjudicaron por 553.125 euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por dos compañías, y según defiende la Fiscalía, en 2010 y 2011 emitió dos certificaciones -basadas en mediciones y presupuestos elaborados por los acusados-, por importe de 276.562 y 54.267 euros que fueron abonadas por el Principado y que no se correspondían con las obras realmente ejecutadas, que tuvieron un coste real de 181.497 euros.

La Fiscalía solicita también que los acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, al Principado con 149.332 euros por el sobrecoste y con 10.250 euros por el incremento habido en el tipo del IVA, con la responsabilidad subsidiaria de la UTE. El juicio se celebrará mañana, a las 10.30 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo.