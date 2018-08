El Pinsi es el único partido de Siero con el candidato electoral designado El alcalde socialista de Siero, Ángel García. / IMANOL RIMADA Salvo sorpresa, el alcalde socialista Ángel García repetirá y los cabeza de lista de Foro, Ciudadanos y PP están condicionados por posibles ofertas autonómicas JOSÉ CEZÓN/ LYDIA IS SIERO. Domingo, 5 agosto 2018, 01:27

A falta de diez meses para las próximas elecciones municipales, en la Corporación más plural de la historia de Siero tan solo hay designado un candidato oficial. Se trata del cabeza de lista del Pinsi, Rubén Ordiales Gutiérrez, vecino de Valdesoto y diplomado universitario en Enfermería, quien fue elegido en abril pasado por la asamblea del partido como sustituto del actual portavoz y fundador del Pinsi, Juan Camino. También se prevé que Ordiales entre como concejal a partir del 31 de diciembre.

En el PSOE de Siero no contemplan otro candidato que el actual alcalde, Ángel García, por lo que quedará en sus manos volver a encabezar la lista. «No tengo nada decidido», manifestó ayer el regidor, «a veces, me apetece dejarlo, pero también hay grandes proyectos pendientes, que me gustaría terminar». Y menciona su objetivo de dotar de potenciar el futuro Centro Polivalente de Lugones o culminar la administración electrónica.

García considera «excesivo gobernar más de doce años, pero cuatro igual son pocos». El regidor lleva en la política en activa desde 2007, pero solo tres como alcalde. En todo caso, si al final diera la sorpresa y decidiera no encabezar la candidatura, es partidario de dejar paso a algún compañero del actual grupo municipal. «Me parece razonable que haya continuidad», dijo.

Más inciertas parecen las candidaturas de Foro Asturias, Partido Popular y Ciudadanos, que se podrían ver condicionadas por posibles ofertas del partido para formar parte de las listas autonómicas u otros cargos. En el caso de Foro, parece más que probable que la candidatura regional de Carmen Moriyón contará con algún representante de Siero en los puestos altos de la lista, no solo porque el concejo es una de las plazas fuertes del partido desde su constitución, sino porque de Siero surgió la propuesta de que la alcaldesa de Gijón liderara la lista autonómica. El actual portavoz, Eduardo Martínez Llosa, comentó que todo se decidirá tras el congreso regional del partido después del verano.

En el PP podría darse una situación similar, ya que Beatriz Polledo es una mujer de confianza de Mercedes Fernández y ya formó parte de la candidatura autonómica en los comicios de 2011 y en los anticipados de 2012. Otra cuestión es que el nuevo líder del partido, Pablo Casado, decida prescindir de Fernández como cartel electoral en Asturias. Habrá que esperar también al congreso regional.

En Ciudadanos, las candidaturas se decidirán en enero. «Todavía debemos centrarnos en trabajar durante este mandato, que queda mucho por hacer, y todo proceso de listas solo haría que nos distraigamos de nuestro día a día», dijo el portavoz Sergio García, quien ya ocupa el cargo de coordinador regional del partido naranja y que estará a la espera de lo que su partido le asigne.

Plataforma de La Fresneda

El portavoz de la PVF, José Carlos García, manifestó que «la plataforma va a continuar teniendo presencia en el ámbito municipal y en el mes de septiembre se decidirá quién ejercerá la presidencia del partido y liderará la candidatura a las elecciones». Aunque no desvela sus intenciones, García parece tener decidido que no volverá a encabezar la lista tras doce años como concejal.