«Las pintadas en el Paraguas son un crimen contra el patrimonio público» El Ayuntamiento de Siero confirmó que se haría cargo de la limpieza de las pintadas . / PABLO NOSTI El arquitecto y autor del diseño de la remodelación de la plaza , Benito Díaz, condena los hechos, que podrían multarse con 1.500 euros JUAN VEGA POLA SIERO. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:14

Tan solo dos meses después de la inauguración de la 'nueva' plaza del Paraguas de Pola de Siero, el monumento amaneció con varios grafitis, como informó este diario. José Benito Díaz Prieto, arquitecto del Ayuntamiento de Siero desde hace 40 años y autor del diseño de la rehabilitación de la plaza, aseguró ayer que lo sucedido «es un crimen contra el patrimonio público» ya que «se trata de un monumento histórico cultural que se podría comparar con la Catedral de Oviedo», según dijo. Además, continuó, «su diseño es más complejo que el de un rascacielos, no entiendo cómo hay gente que pueda hacer algo así».

La Ordenanza Municipal de Limpieza del concejo de Siero determina, en su artículo veintiséis, la prohibición de toda clase de pintadas y grafiti en la vía pública, tanto en las calzadas, aceras y mobiliario público, como en los muros, fachadas de edificios públicos, paredes, estatuas, monumentos y otros elementos verticales existentes. La sanción por realizar este tipo de actos se considera como grave y está penada con una multa que oscila entre los 701 y los 1.500 euros.

El concejal de Mantenimiento, Javier Rodríguez Morán, avanzó que el Consistorio «se va a hacer cargo de la limpieza» de las pintadas y ya están estudiando el modo de actuación para «dejar la plaza como estaba, en un principio, cuanto antes».

El portavoz del Partido Popular, Cristóbal Lapuerta, no se explica que una persona «en su sano juicio pueda hacer algo así» y remarcó que «lo que no se debería hacer es llenar todo de cámaras»: «No podemos convertir Pola de Siero en Londres. Es una cuestión de educación que no se da en los colegios». También añadió la «importancia de que no sea recurrente día tras día» y que «hay que transmitir la importancia de lo que, realmente, significa, la plaza del Paraguas».

Por otra parte, Izquierda Unida, además de condenar este tipo de acciones, consideró que se debería habilitar espacios públicos para la realización de este tipo de actividades, apuntó su portavoz, Edgar Cosío.

Con cuatro mil metros cuadrados de superficie total, la nueva plaza pública se convirtió, desde su inauguración hace dos meses, en la plaza más grande cubierta de Asturias, gracias a los 1.240 metros cuadrados de superficie del paraguas invertido. Desde su inauguración, los polesos agradecieron que «se puede utilizar para realizar muchas actividades a cubierto».