La plantilla municipal de Siero deberá cumplir la jornada legal de 37,5 horas

JOSÉ CEZÓN SIERO. Jueves, 12 de diciembre 2019, 00:13

El alcalde de Siero, Ángel García, ha comunicado a toda la plantilla municipal, a través del departamento de Personal, la obligatoriedad de cumplir con la jornada laboral que establece la legislación vigente, que es de 1.642 horas anuales, lo que equivale a 37,5 horas a la semana. Asimismo, el regidor prohíbe realizar horas extraordinarias, salvo en casos de urgencia o necesidad.

La comunicación de la Alcaldía se sustenta en el artículo 94 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local «será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración civil del Estado» y que se les «aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada». Y también en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que fija una jornada laboral ordinaria de 37,5 horas semanales, si bien deja abierta la posibilidad de establecer otra jornada «previa negociación colectiva», aunque para ello deben haberse cumplido en el ejercicio anterior los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla de gasto. Siero incumplió en el ejercicio 2018 el objetivo de estabilidad presupuestaria, lo que obligó a aprobar un plan económico-financiero.

La situación que se plantea ahora es que la plantilla municipal lleva realizando una jornada laboral de 35 horas semanales, al menos, desde hace más de veintinco años, una situación de la que el alcalde dijo ayer que era desconocedor. Fuentes sindicales explicaron que esa jornada reducida estaba establecida en el convenio colectivo. El último firmado hasta la fecha fue para el período 2003-2007.

La comunicación del alcalde se remitió a finales de noviembre, pero fue anteayer cuando los funcionarios descubrieron que los ficheros que controlan la jornada laboral indicaban que debían trabajar media hora más al día. El alcalde aseguró ayer que no había dado ninguna orden expresa para modificar esos ficheros. «Lo único que dije es que había que trabajar la jornada que marca la ley y nunca se me informó de que no fuera así», dijo.

Los sindicatos están valorando ahora la posibilidad de presentar una propuesta al gobierno para regular la jornada laboral, que cumpla con la legalidad, pero que también tenga en cuenta algunos factores como el trabajo no presencial, que es algo habitual en determinados puestos.

La comunicación del alcalde pretende reducir también, de forma drástica, las horas extraordinarias, que quedarán limitadas a situaciones de urgencia o necesidad, y que deberán estar acreditadas. Será, además, imprescindible que esas horas se realicen siempre fuera de la jornada laboral ordinaria y con autorización expresa de la Alcaldía.

Otra instrucción del regidor es que toda la plantilla del Ayuntamiento, y de los dos órganos autónomos (Patronato Deportivo y Fundación de Cultura), deberá fichar cada día al iniciar y al finalizar su jornada. Cada negociado podrá formular propuestas para organizar el servicio, pero atendiendo al buen uso de los recursos municipales y pensando siempre en la atención a los vecinos. Y las ausencias al trabajo deberán estar justificadas ante el departamento de Personal.