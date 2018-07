La Plataforma Feminista insiste en la importancia de denunciar las agresiones El colectivo pone como ejemplo a la víctima del Festival de la Sidra e insta a los ayuntamientos a habilitar puntos violeta en las fiestas L. I. A. NAVA. Jueves, 12 julio 2018, 00:25

La Plataforma Feminista d'Asturies hizo hincapié ayer en la importancia de que las víctimas de agresión sexual presenten la pertinente denuncia y puso como ejemplo la llevada a cabo por una joven a la que un hombre atacó en la madrugada del domingo durante el Festival de la Sidra de Nava y que también quiso compartir su caso a través del colectivo . «Nos pidió que la ayudáramos a difundirlo para ver si hubo alguna persona que presenciara los hechos y que pudiera aportar algún dato a la investigación y se ha compartido rápidamente, aunque por el momento no se han puesto en contacto con nosotras», apuntó una representante de la plataforma.

La agresión se produjo en torno a las cino de la madrugada en un lugar apartado, pero cercano a la fiesta, donde la joven acudió a orinar. «Me cogió y me levantó arrancándome la ropa interior, no me dejaba irme», relató. Y añadió que también le quitó el móvil y la obligó a besarlo.

La víctima, que logró zafarse de su atacante, apunta a un hombre de unos 45 años y 1,75 metros de altura, delgado, con la piel morena, pelo largo moreno y sin barba. Describe que vestía pantalones tejanos desgastados y en mal estado y una camiseta blanca también «bastante sucia y desgastada». La Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación.

Por otro lado, la Plataforma Feminista d'Asturies también destacó la importancia de que los administraciones locales apuesten por la instalación de los denominados 'puntos violeta', que sirven de referencia a la víctima ante cualquier agresión y ofrece una primera atención. «Trasladamos un documento instando a los ayuntamientos, pero no todos nos hacen caso», lamentaron desde el colectivo. En el caso de Nava, el Conseyu de la Mocedá instaló una mesa informativo y el dispositivo de seguridad incluyó a dos mujeres vigilantes especializadas en violencia de género.

El Carmín, sin punto violeta

La próxima gran cita festiva de la zona centro es El Carmín y aunque el Ayuntamiento de Siero ha puesto en marcha una campaña municipal de tolerancia cero con las agresiones machistas, no habrá punto violeta. El concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, explicó ayer que ante cualquier agresión podrá acudirse al centro operativo que estará instalado en el aparcamiento del Mercado Nacional de Ganado, en el que la víctima recibirá atención.