La plaza del Paraguas amanece con pintadas a los dos meses de su reforma El paraguas amanecío ayer con varias grafiti en su base. / IMANOL RIMADA El concejal de Mantenimiento, Javier Rodríguez Morán, confirmó que el ayuntamiento se hará cargo de la limpieza JUAN VEGA POLA DE SIERO. Martes, 24 septiembre 2019, 00:06

La nueva plaza pública en el entorno del paraguas invertido de Pola de Siero sufrió su primer acto vandálico tras su inauguración el pasado 24 de julio, hace, exactamente, dos meses. El soporte cilíndrico del paraguas amaneció con varias pintadas en las que, claramente, puede leerse frases como 'El barrio manda' o 'A.C.A.B.', que se trata de un acrónimo de la frase inglesa 'All cops are bastards' (en español: 'Todos los policías son unos bastardos'), un lema utilizado por varios grupos radicales aficionados al fútbol y por grupos antisistema. El concejal de Mantenimiento del Ayuntamiento de Siero, Javier Rodríguez Morán, aseguró que se «van a hacer cargo de la limpieza» y que ya están estudiando el modo de actuación.

De noche

Uno de los primeros en ver la pintada por la mañana fue Manuel González, que la calificó como una «falta de educación total»: «Te puede gustar más o menos pero que no te guste no te da derecho a estropearlo». Además, prosiguió, «hay que respetar la historia de la Pola porque es un bien común, si todos hiciésemos pintadas con lo que no estamos de acuerdo sería un cachondeo».

Una opinión que comparte la hostelera, Fani Martínez, que se mostró muy sorprendida. Recordó que hace menos de un mes se realizó un festival de grafiteros en la Pola, en el recinto del matadero, donde se habilitó un muro en el que pudieron imprimir su arte. «Que lo pongan en la puerta de su casa», remarcó.

Jesús Martínez subrayó que los autores de la pintada carecen de «civismo» y les instó a «pensar en los demás». Para atajar este tipo de actos, el poleso propuso duras sanciones económicas para los autores: «Es necesario multar fuertemente, y si son menores de edad que lo paguen sus padres». Pilar Fonseca, profesora de inglés, no se explica «que haya gente que encuentre la diversión cometiendo este tipo de actos vandálicos».

Por otra parte, Juan José Domínguez, cronista de Siero, se mostró especialmente duro con la realización de la pintada en el paraguas: «Cuando no hay autoridad, aquí mandan hasta los ratones, Siero es un desastre porque no se mira por el patrimonio ni se conserva nada».

La rehabilitación del propio paraguas, que comenzó en el año 2017, tuvo un coste de total de 201.281 euros, y tan solo hace dos meses que se inauguró la nueva plaza pública.