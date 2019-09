«Tuvimos poco tiempo para preparar el Ecce-Homo, fueron semanas de estrés» Maria Luisa Fonseca, presidenta de Sonofe, en los jardines del Ayuntamiento de Noreña / IMANOL RIMADA La concejala, que se estrenó este año a la cabeza de la organización, está muy contenta con el desarrollo de las fiestas María Luisa Fonseca Presidenta de la Sociedad Noreñense de Festejos MÓNICA RIVERO NOREÑA. Miércoles, 18 septiembre 2019, 00:09

Noreñense de toda la vida, María Luisa Fonseca (1969) trabaja en El Hórreo, una empresa cárnica del concejo. Empleo que combina con su labor en el Ayuntamiento como concejala de las áreas de Festejos, Juventud y Mayores. Este año se ha estrenado además como presidenta de la Sociedad Noreñense de Festejos (Sonofe) tras cuatro años como tesorera. Una responsabilidad que le lleva a vivir, si cabe, con más pasión las fiestas del Ecce-Homo.

-Aun quedan días de fiesta, pero ¿cómo están transcurriendo?

-En general bastante bien, por lo que me comentaron por la calle la gente está muy contenta. Hizo un tiempo espectacular, solo cayeron cuatro gotas el lunes durante la comida campestre y aun así la gente se quedó. Yo tenía miedo por ser el primer año como presidenta de Sonofe, no quería meter la pata, así que estaba nerviosa. Al final todo ha ido saliendo muy bien, incluso pudo venir el globo aerostático y fue espectacular. Todo el mundo lo disfrutó muchísimo.

«Empezaremos a preparar en octubre la próxima edición, nos adelantaremos»

-¿Qué era lo que más le preocupaba?

-Lo primero que no lloviese. Si hace buen tiempo está todo bien, pero si llueve ya tienes que cambiar el pregón. No puede ser al aire libre, hay que pasarlo a la Casa de Cultura. Y la comida campestre peligra. Era lo peor que nos podía pasar.

-¿Cuál es su parte favorita de las fiestas?

-Ahora que estoy con la organización me gusta mucho lo que hemos traído para los críos. Con los espectáculos y pasacalles siempre buscamos cosas diferentes. Intentamos hacer las fiestas mucho para los críos, porque si salen los críos a la calle también salen los padres, que a su vez agradecen no tener que estar todo el día en los caballitos.

- El presupuesto limita. ¿Qué haría de no tener ese impedimento?

- Yo creo que traería algún pasacalles todavía más grande y espectacular, con fuego o espectáculo de luces.

-¿Qué impresiones tiene ahora que ya ha tomado completa posesión como presidenta de Sonofe?

-Han sido unas semanas de estrés total. Al tener que esperar a las elecciones tuvimos muy poco tiempo para prepararlo todo. Ana (González, la anterior presidenta de Sonofe) me ayudó mucho, en el Ayuntamiento trabajamos como un equipo y nos ayudamos los unos a los otros, no vamos por libre. Empezaremos este proximo mes de octubre a organizar las fiestas del año que viene, nos adelantaremos.

-¿Cuántos socios son?

-Sobre mil o mil cien.

-¿Cómo han ido las ventas?

-Muy bien, el sábado se nos terminaron los pañuelos, habíamos encargado ochocientos y no quedó ni uno. Antes del fin de semana ya habíamos vendido más de trescientas camisetas, que llevábamos tres años sin ella y fueron un éxito. Pero no más que los gorros, yo pensaba que los íbamos a vender solo viernes y sábado y nos quedaron sesenta de trescientos y pico para el fin de semana. No esperaba que triunfaran tanto fuera de la noche.

-Se han portado bien los noreñenses.

- La gente es muy colaborativa en Noreña, sobre todo los socios. Y en las casas en las que son tres o cuatro que compran gorros, camisetas, pañuelos... imagínate el gasto.

-¿Cuántos establecimientos han colaborado?

-Prácticamente todos, pueden faltar uno o dos, pero casi todos se prestan. Son la mayoría de las tiendas, bares... incluso empresas de los alrededores. Peluquerías, salones de belleza, academias... aquí todo el mundo pone anuncio. Los hosteleros colaboran todos, aunque son los más complicados de satisfacer, porque tienen sus propias peticiones.