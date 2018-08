Podemos denuncia el «abandono» que padecen los usuarios del tren en Siero El portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, recalca que apostar por el transporte «es la única forma de parar el despoblamiento rural» MARCOS GUTIÉRREZ CARBAYÍN. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:36

Andrés Fernández Vilanova, diputado del Grupo Parlamentario de Podemos Asturies, y Javier Pintado, portavoz municipal de Somos Siero, acudieron ayer a la estación de tren de Carbayín para denunciar «el abandono que sufren las usuarias y usuarios de tren del concejo». Fernández Vilanova dijo que «al PP y al PSOE, a los partidos de los sobrecostes, no les preocupa el estado de las infraestructuras ferroviarias en Asturias, ni las necesidades de movilidad de la gente, sino aquello en lo que pueda haber negocio, y esto es extensible a todas las comunicaciones». Añadió que, «si nos siguen sangrando con el peaje de la autopista del Huerna después de tantos años, es porque eso genera un negocio para alguien, y si tienen abandonada la red de ancho métrico es porque este servicio público no sirve de negocio para otros intereses». El parlamentario de la formación morada recordó que «venimos de seis meses de continuas averías, en el último año aumentaron en la antigua Feve en un 23% a pesar de que las frecuencias disminuyeron en un 8%. Tuvimos varios descarrilamientos, una avería en la línea de Moreda al Alto Aller y en la línea que une El Berrón con la zona de Laviana». Ello, aseguró, «es el resultado de un abandono de décadas y quienes estuvieron al frente de la Administración responsable en ese tiempo fueron el PSOE y el PP». Responsabilizó de la situación a ambos partidos, aunque «el PSOE tiene una responsabilidad adicional en Asturies, porque desde la Consejería de Infraestructuras debería velar por que el estado de las infraestructuras ferroviarias fuera el adecuado, y no lo está haciendo».

Subrayó que desde Podemos Asturies llevan dos años trabajando «codo con codo con las asociaciones de usuarios y vamos a poner sobre la mesa un plan de mejora de las cercanías en Asturies, no sólo para mejorar las infraestructuras sino también para que se reponga la parte de la plantilla que en estos años ha ido jubilándose». Al margen de ello, «también son muy importantes actuaciones de carácter especial, como la finalización del plan de vías de Gijón, el soterramiento de Llangréu o el desdoble en el entorno de El Berrón-Siero para permitir trayectos semidirectos que agilicen, por ejemplo, la comunicación entre Gijón y Llaviana».

Por su parte, Javier Pintado resaltó que «el PSOE de Siero tiene dos opciones: defender los planteamientos de la FSA de abandono de la zona rural o defender a los vecinos y vecinas de Siero». Consideró que, «lamentablemente», se estaría apostando «por la primera, por defender los intereses de la FSA frente a los intereses de la mayoría de la zona rural de Siero, que al no disponer de un transporte público, aunque estemos obligados por ser un municipio mayor de 50.000 habitantes, no tienen otro medio público que el tren». Pintado concluyó diciendo que «el PSOE en Siero tiene que apostar por la zona rural, es la única forma de parar el despoblamiento».