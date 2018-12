«En la política actual debe imperar el pragmatismo por encima de la ideología» Juan Camino posa en uno de los bancos del parque Alfonso X El Sabio, en la Pola. / IMANOL RIMADA «¿Qué es hacer oposición, votar en contra e impedir que se hagan cosas? Me quedo con negociar, aprobar y sumar, no con restar» LYDIA IS LA POLA SIERO. Domingo, 30 diciembre 2018, 01:30

Juan Camino Fernández (La Parte, 1943) se despidió el jueves de la política municipal de Siero después de tres mandatos como concejal: uno en el PSOE (1999-2003) y dos en el partido que él mismo fundó, el Pinsi (2007-2011 y 2015-2018). Se retira para ceder el testigo a Rubén Ordiales, que será candidato a la Alcaldía en mayo. Asegura que se va «ligero de equipaje» y «con el convencimiento de haber hecho todo lo que he podido».

-¿Qué se lleva de su etapa en política?

-Me gusta quedarme con lo positivo y creo que he vivido la época en la que se han hecho las mayores inversiones en el municipio. Y destaco este último mandato por la tranquilidad y el sosiego que hemos vivido; aprobar los cuatro presupuestos, aunque la gente no lo valora, es muy bueno para el concejo.

-¿Cuál ha sido el mejor momento?

-Es difícil decir solo uno. A nivel personal, me quedo con haber presidido el pleno de investidura de esta legislatura y con la despedida del jueves, fue muy cálida. A nivel político, haber apoyado una obra que se valorará con el paso de los años, el complejo cultural de la Pola.

-¿Y el peor?

-La dimisión de Corrales en 2010. Independientemente de que cometiera un fallo conduciendo ebrio el coche oficial, fue demasiado duro lo que sufrió y lo ha pagado con creces.

-Tras aquella dimisión el voto del Pinsi fue determinante para que la Alcaldía pasara del PSOE al PP, ¿se arrepiente de aquella decisión?

-No. Fuimos el único partido que nos comprometimos en el programa electoral a apoyar a la lista más votada y lo cumplimos. Pero tras la dimisión, Julio Carretero no tuvo cintura para negociar, al menos con nosotros, y luego quisieron culparnos de un fracaso propiciado por la crisis del PSOE.

-¿Qué cree que le faltó para haber sido alcalde?

-Me gustaría saberlo (ríe). Creo que la idea del partido no cuajó entre la gente y probablemente haya sido culpa mía. Un partido independiente, que no funciona bajo las directrices de nadie y que vela por todo Siero merecía más. Fraccionar por parroquias es ingobernable, tiene que primar la solidaridad, si no las más pequeñas estarían marginadas. También creo que me faltó el no tener 'hijos' y 'nietos' en el partido, se ligó demasiado a mi persona.

-¿Cómo valora al actual regidor, Ángel García?

-'Cepi' para mí es un amigo, me siento su padre político y sobre todo valoro lo humano que es, eso es importantísimo en política.

-Una de sus frases más repetidas ha sido que hay que sumar y multiplicar y no restar y dividir. ¿Qué hacemos con la ideología?

-Creo que las ideologías sirven de poco. A mí me vale la persona, la solidaridad, la honradez. En la política actual tiene que imperar el pragmatismo por encima de la ideología; basta con saber lo que es bueno para los vecinos.

-Pero entonces valdría que los técnicos gestionasen el Ayuntamiento.

-No, los políticos somos necesarios, pero los dogmatismos y las ideas férreas no llevan a ninguna parte. La sociedad no quiere eso, quiere consenso. Por eso estoy muy preocupado por el auge de los extremismos, tanto a la derecha como a la izquierda, creo que no es bueno.

-Algunos compañeros de Corporación le han dicho que oposición, lo que se dice oposición, no ha hecho. ¿Se considera un socio de gobierno del PSOE?

-Me gustaría que me dijeran qué es hacer oposición. ¿Impedir que se hagan cosas? Porque me quedo con la mía, la de negociar, aprobar y sumar, no con restar. ¿Es mejor votar en contra de que haya presupuestos o modificaciones de crédito? Hubieran sido cuatro años perdidos.

-¿Es un mal del Ayuntamiento aprobar mociones y no ejecutarlas?

-Sí, y me da mucho coraje. Pero también hay que reconocer que son un engañabobos, el coste en la mayoría de los casos es inasumible, no hay presupuesto que lo soporte.

Ordenanza de terrazas

-Se va sin que se hayan aprobado el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) ni una nueva ordenanza de terrazas.

-¡Y no será porque no he insistido! (ríe). El ROM, con lo necesario que es, no hay forma de sacarlo adelante. No hay voluntad política por parte del equipo de gobierno y no lo sé, pero me temo que por la de sus socios de Foro tampoco. Y la ordenanza de terrazas ahora ya no es el momento, pero confío en que se aborde la próxima legislatura, en esta ha faltado valentía. Creo que hay que poner impedimentos al coche, las terrazas a la calle y las aceras para el peatón.

-¿Qué área municipal ve con más carencias?

-Servicios Sociales. Se está haciendo mucho, pero me molesta que se tarden cuatro meses en resolver un expediente para conceder una ayuda de alimentos. Eso es intolerable. Y tampoco es de recibo que con unos presupuestos aprobados en noviembre de 2017 aún haya subvenciones que no se han abonado. Es una falta de gestión total.

-En cinco meses habrá elecciones. ¿Cómo ve el futuro de Siero?

-Muy mal (ríe). Ya no es que sea un escenario abierto, es que puede ser más desquiciado, podríamos plantarnos en nueve o diez grupos. Las mayorías absolutas han desaparecido y van a tardar mucho en volver.

-¿Qué le aconseja a su sucesor?

-Rubén me dirá eso de 'no me des consejos que sé equivocarme solo'. Pero le recomiendo cercanía con la gente, dedicación y paciencia; que sea él mismo y esté preparado para las críticas. Le deseo mucha suerte y que él si sepa conseguir hijos y nietos para el Pinsi.

-Ha cerrado la puerta del despacho del grupo municipal. ¿Qué hará a partir de ahora?

-Llevo trabajando desde los trece años, toca cambiar el chip. Así que descansar y disfrutar de lo que me gusta, la huerta, leer, caminar... Mi mujer y yo vendimos el apartamento que teníamos en Torrevieja y compramos otro en Benidorm, donde pasaremos temporadas. Me han ofrecido colaborar con la Casa de Asturias y les echaré una mano.