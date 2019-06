La política de Siero busca la conciliación La reunión que mantuvieron esta semana los representantes del PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Siero. / PABLO NOSTI La contundente victoria socialista, la pérdida de votos de cinco partidos y la llegada de nuevos cabezas de lista propician esa voluntad de diálogo La primera ronda de contactos del PSOE con los siete grupos políticos concluye con buenos propósitos JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Domingo, 9 junio 2019, 02:08

Soplan vientos de conciliación en la política municipal de Siero. La contundente victoria electoral del PSOE -que se queda a solo un edil de la mayoría absoluta- y la pérdida de votos de cinco de los siete partidos con representación plenaria sitúan a los socialistas en una posición muy favorable para afrontar el nuevo mandato. A ello se le añade el estreno en política de tres cabezas de lista -de Ciudadanos, Vox y Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF)-, lo que siempre aporta ilusión, frescura y voluntad de diálogo.

El PSOE ha concluido la ronda de contactos con los demás partidos y, en general, se repiten expresiones como 'oposición constructiva' o deseo de buscar el bien común de los vecinos. El alcalde de Siero en funciones, Ángel García, ha percibido «un talante tranquilo en todos los grupos, dialogante y con ganas de que haya un entendimiento generalizado». Pero añade que esa «voluntad y predisposición» se pondrán ya de manifiesto el próximo sábado al votar la investidura. «Será significativa la posición de cada uno. El diálogo no se puede esperar solo del gobierno, la oposición también tiene que dialogar», dijo. García reiteró que su objetivo será buscar «amplias mayorías y consensos» en el nuevo mandato. «No nos conformaremos con tener trece votos, aunque sin renunciar a nuestro programa electoral, identidad y el compromiso con los vecinos», afirmó.

La PVF es el único partido que, por ahora, garantizará la investidura del alcalde socialista por mayoría absoluta, según confirmó a este diario su candidata, Alejandra Cuadriello. También avanzó que la idea es seguir propiciando la gobernabilidad en Siero, como hizo su antecesor José Carlos García de Castro en estos últimos doce años, pero siempre «supeditado» a que se atiendan las principales demandas de la urbanización. Además de velar por que se cumplan los plazos de ejecución del instituto, la PVF priorizará en este cuatrienio la mejora de las comunicaciones.

Foro Asturias se convirtió durante el pasado mandato en el inesperado socio político de los socialistas, con quienes pactaron cuatro presupuestos y varias modificaciones de crédito. Eduardo Martínez Llosa, único superviviente de la debacle electoral, se muestra dispuesto a «dar estabilidad y confrontar los programas, como hicimos siempre y seguimos creyendo en ello, porque es lo mejor para el concejo».

La candidata de Ciudadanos, Patricia Martín, apunta que «la idea es seguir haciendo una oposición constructiva y, en función de las propuestas que nos presenten, valoraremos si las apoyamos o no». Vox, el único partido debutante en la próxima corporación, está mostrando un discurso conciliador. Su candidato, Alejandro Álvarez, calificó como «cordial» la reunión con el PSOE y desvela cuál será su actitud. «No nos vamos a oponer a ningún proyecto que sea bueno, productivo y viable para Siero, y sin mirar las siglas de la formación política que lo haya propuesto», manifestó.

El nuevo portavoz del PP, Cristóbal Lapuerta, pretende hacer valer que es el primer partido de la oposición, tras haber quedado en cuarto lugar en las elecciones municipales de 2015. De ahí que vaya a presentarse como candidato a la investidura. Pero, por otro lado, anuncia que su grupo ejercerá «una oposición razonable, porque ha quedado demostrado que el 'no por el no' no nos lleva a ninguna parte».

Y lo que parece que no va a cambiar demasiado en estos próximos cuatro años es la escasa sintonía del PSOE con los dos partidos de izquierdas de la corporación: IU y, sobre todo, con Somos Siero. Prueba de ello es que fueron las dos únicas reuniones de la ronda en las que el alcalde en funciones no estuvo presente. El candidato de IU, Edgar García, afirmó que el encuentro fue «correcto» y una «simple toma de contacto». Según desveló, el PSOE les habló de «tender puentes y de diálogo», pero prefiere esperar a verlo en la práctica, «porque eso mismo se dijo hace cuatro años y lo que hubo fue una ausencia total de diálogo y trabas continuas a nuestra labor». IU anuncia «una oposición firme, sin renunciar a nuestros principios y basada en nuestro programa electoral, pero que no por ello va a dejar de ser constructiva».

La reunión entre el PSOE y Somos Siero fue la última de la ronda de conversaciones y la única en la no estuvieron presentes sus dos cabezas de lista. En lugar de Javier Pintado asistió la número dos, Patricia Serna. Desde la formación morada eludieron realizar una valoración del encuentro hasta no reunirse con las bases.