Una sierense gana el premio de peluquería canina más prestigioso de España

La joven polesa Coral Castaño Pérez siempre tiene un día de perros. Y no en el mal sentido, todo lo contrario. Su amor por estos animales le ha llevado a trabajar con ellos diariamente con gran esmero y cariño en su peluquería canina de Pola de Siero para convertirlos en la envidia del resto de canes en los parques. «La fiebre por los perros me viene de serie», bromea. Sin embargo, el talento de Coral con estos animales no se concentra únicamente en su negocio, ya que la semana pasada se alzó, en Barcelona, con el trofeo de campeona en el Artero Grand Slam, el torneo de estética canina más importante en el territorio español y el segundo con más prestigio de Europa. Tras dos horas y media de competición, los jueces valoraron que el trabajo que la polesa había realizado, sobre Faruq, su caniche gigante de tres años y medio, había sido el mejor de los casi quinientos participantes, provenientes de todas las partes del mundo que acudieron a la competición. «El trofeo me da prestigio y me permite, tras un año y medio compitiendo, alcanzar la categoría de 'Campeones', la más alta en peluquería canina». Además, continua, «mi objetivo es crecer cada día y seguir compitiendo porque la gente que está dentro de este mundo valora muy positivamente las competiciones y los buenos resultados; en ellas, se puede conseguir que se te abran algunas puertas».

Sobre la realidad económica de su negocio, destaca que cada día la gente lleva «más» a sus animales a las peluquerías caninas ya que, piensa, que en los últimos años ha cambiado considerablemente el concepto de mascota: «Hay que tener en cuenta que antes los perros se utilizaban para pastorear ganado o para custodiar fincas, eso ha cambiado drásticamente porque ahora muchos de ellos son considerados uno más de la familia». Su buen trabajo ha logrado sobrepasar los límites del Principado ya que, por ejemplo, ha llegado a tener clientes de León. En ocasiones el buen trabajo se premia con títulos, pero el mejor título de Coral es poder disfrutar cada día de su pasión.