«Estamos preocupados porque hasta nuestras casas de El Cuto no suben ni las ambulancias» La exalcaldesa de barrio de El Cuto, María del Carmen García, junto a dos vecinas en un tramo del camino que conduce a sus casas. / P. NOSTI Los vecinos de la parroquia sierense piden, desde hace más de cuatro años, mejoras en los caminos que conducen a sus viviendas JUAN VEGA EL CUTO. Miércoles, 11 septiembre 2019, 00:06

Los vecinos del pueblo de La Cabaña, situado en la parte más alta de la parroquia sierense de El Cuto, muy próxima a Carbayín, tienen un problema para acceder a sus casas y reclaman soluciones desde hace más de cuatro años. La decena de vecinos que habitan en la zona tienen que enfrentarse, diariamente, a un estrecho camino sin asfaltar y lleno de maleza que, sumado a la complicación en los tramos curvos, debido a la escasa maniobrabilidad, hacen que el «simple hecho» de salir de casa se convierta en una tarea «difícil». María Lidia Rodríguez Ramos es una de las vecinas afectadas, considera «una comedia» que no puedan acceder a sus viviendas dignamente: «Casi valía más solicitar al Ayuntamiento la construcción de un teleférico, porque parece que estamos en el fin del mundo», ironizó. Además, añadió, «estamos preocupados porque no suben ni las ambulancias y el día que tengamos una emergencia no sé qué vamos a hacer. De Siero ni hablamos, tan solo hay un taxi, en el concejo de Langreo, que accede subirnos a nuestras casas».

La exalcaldesa de barrio de El Cuto, Maria del Carmen García, denunció que llevan reclamando mejoras en los caminos desde hace más de cuatro años: «La primera vez que lo solicitamos aún estaba terminando el mandato de Eduardo Martínez Llosa, de Foro Asturias, y durante el tiempo que lleva el socialista, Ángel García, dos veces más». Al actual regidor sierense también le reclamó que establezca «prioridades» porque considera que «está muy bien que arreglen fuentes, pero la preferencia debe ser arreglar el acceso a los pueblos porque es algo que forma parte del día a día de los vecinos».

Elvira García también reside en las casas que se encuentran en la zona más alta y destacó que el mayor problema se lo encuentran en época de lluvias y frío: «Cuando hiela el camino parece una pista de hielo, ya nos quedamos encallaos en varias ocasiones y tuvimos que subir a hasta casa andando. «Sabemos que somos pocos vecinos, pero pagamos nuestros impuestos como los que viven en cualquier otro sitio y por eso reclamamos un acceso digno a nuestras casas», concluyó.

Otras propuestas

La exalcaldesa de barrio de El Cuto, Maria del Carmen García, aprovechó para realizar peticiones «que no son faraonicas» al Consistorio sierense y entre las que destacan: la señalización de los nucleos de población de Ubierza, El Valle, La Cabaña y la Cerezalina. Una tubería nueva en la zona de La Raíz, que ha sufrido varios percances en los últimos quince dias y un «pequeño» centro social para que los vecinos tengan la posibilidad de tener un punto en común donde reunirse.