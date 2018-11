El Principado autoriza un gasto de 7,8 millones para el IES de La Fresneda La previsión es que la construcción del centro comience en el primer semestre de 2019 y se prolongue quince meses MARCOS GUTIÉRREZ LA FRESNEDA. Jueves, 8 noviembre 2018, 00:31

Luz verde para el proyecto de construcción del ansiado Instituto de Educación Secundaria de La Fresneda. El Consejo de Gobierno autorizó ayer el gasto y la contratación de las obras de construcción del centro educativo por un importe de 7.832.956 euros. Contará con dieciocho unidades: doce de Secundaria y seis de Bachillerato, además de una pista deportiva. El equipamiento dará servicio a una zona del concejo con un importante y sostenido crecimiento demográfico. Se ejecutará atendiendo a los máximos estándares de calidad y sostenibilidad ambiental. Está previsto que las obras comiencen en el primer semestre de 2019 y se prolonguen quince meses. Están financiadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Javier Rodríguez, alcalde de Siero en funciones, expresó la satisfacción del equipo de gobierno por la materialización de un proyecto largamente esperado. «Nos alegramos de que se cumpla lo comprometido. Es una muy buena noticia, ya que por fin se va a hacer realidad una demanda vecinal», destacó.

Óscar Llamas, presidente de la Asociación de Vecinos de La Fresneda, apuntó que «es la noticia que llevamos esperando desde hace muchos años, pero yo insisto en que hay que esperar hasta que veamos la grúa entrar y la primera piedra colocarse». Porque los vecinos de la urbanización sierense no pueden evitar unas dosis de cautela, fruto de experiencias previas. «Nos han contado tantas cosas en otras ocasiones en las que que había también una ilusión tremenda que la gente no puede evitar ser escéptica. Son muchos años desde que nos prometieron este instituto. Esperemos que todo vaya rápido», añadió el presidente vecinal.

«Ilusión» contenida

Pese a la «ilusión» por el anuncio de la obra, Llamas advirtió que «están las elecciones a la vuelta de la esquina; esperemos que no llegue otro que paralice un proyecto que nos ilusiona a todos, porque esta es una obra que ha pasado por mil manos y gobiernos diferentes».

José Carlos García de Castro, concejal de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, destacó que el anuncio supone «cerrar un círculo» en su trayectoria política. «Estoy muy satisfecho a nivel personal, porque es la noticia que llevo esperando desde que comencé en política municipal en el año 2007», resaltó. «Esta es una de las primeras reivindicaciones que planteamos a la hora de negociar con el equipo de gobierno de aquel entonces», recordó. De Castro, que en mayo de 2019 dará por finalizada su andadura como concejal, se felicitó por «haber podido escuchar esta noticia estando todavía en activo». Consideró que «es un reconocimiento por parte de las autoridades regionales», tanto para los vecinos como «para todos aquellos potenciales usuarios del instituto». Su deseo de cara al futuro pasa por que las obras «empiecen cuanto» antes y que el equipamiento «tenga una demanda lo suficientemente grande como para respaldarnos».

Desde la Plataforma Pro-Instituto de La Fresneda, Carmen Morán comentó que «es una noticia muy buena y bien recibida», si bien matizó que «no es la primera vez que se hace un primer edificio y no se llega a finalizar. Lo que esperamos es que se aprovechen los fondos europeos para verlo terminado en tiempo y plazo». Respecto a la posibilidad de que un hipotético cambio en el gobierno regional pueda alterar los planes para el centro educativo indicó que «la educación y la sanidad no deberían tener un color político. No sería justo para la población».