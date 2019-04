El Principado facilitará que Adepas siga con la gestión del centro de Noreña Alberto García González, alumno de Adepas, muestra su trabajo de lectura fácil durante la visita de la consejera Pilar Varela. / IMANOL RIMADA El equipamiento, que tiene problemas para asumir el coste de las plazas concertadas, ve en la nueva normativa regional un salvavidas MÓNICA RIVERO NOREÑA. Jueves, 11 abril 2019, 00:21

La consejera de Derechos y Servicios Sociales, Pilar Varela, abre la puerta a que Adepas siga gestionando el centro de Noreña, para discapacitados intelectuales, sin verse obligado a concursar con otras entidades de mayor capital. La aprobación de la Ley de Acción Concertada permitiría al centro asumir los altos costes laborales. El Acuerdo Marco de Discapacidad, al que cada año el Principado destina 20 millones de euros, consigue esta financiación a través de plazas concertadas.

La consejera detalló que no fue hasta conocer el reparto de la convocatoria estatal cuando fue consciente de la gravedad de los desequilibrios existentes entre entidades. También confesó que el Estado preguntaba a las consejerías qué les parecían los proyectos, pero no conocían los resultados. Desde entonces, aseguró, están trabajando para reequilibrar la balanza de las financiaciones, que «en Asturias no está bien dimensionada».

«Se calcula que alrededor de un 68% de los costes de estos centros son laborales», abundó Varela durante su reunión en el centro. A esta coyuntura se suma el quinceavo convenio colectivo firmado por CC OO y UGT que plantea un importante aumento salarial. «Las entidades, como estábamos sujetas todas al tema concursal, no podíamos asumir el coste de las plazas», añadió Casilda Sabín, gerente de Adepas. Esta es la razón por la que Varela busca la manera de adecuar los precios de las plazas a unos costes que permitan acceder a una financiación equitativa, ya que cree que el modelo Centro de Apoyo Integral (CAI) funciona bien.

La vigencia del mencionado Acuerdo Marco de Discapacidad es el primer obstáculo al que de momento se enfrenta la medida. Además, la Junta General aprobó por unanimidad el pasado 15 de marzo una Ley de Acción Concertada sin ánimo de lucro. «Las entidades sin ánimo de lucro venían desde hace mucho tiempo pidiendo una relación especial y estable con la administración y a eso es a lo que responde la Ley de Acción Concertada; es una modalidad al lado de la Ley de Contratos», resumió la consejera.

La idea de Varela es que esta acción supla el Acuerdo Marco en el caso de las entidades sin ánimo de lucro: «Ahora nos toca pensar cómo vamos a hacerlo», reflexionó. Para Casilda Sabín, esto supone «conseguir cerrar una herida abierta».

Un herida abierta porque, en 2011, la Consejería de Bienestar dejó a Adepas fuera del concurso de las ayudas por un error de forma y de recibir ayudas, teniendo que recurrir a los fondos reservados de la asociación y a las aportaciones de las familias, y tuvo que recurrir a los tribunales.