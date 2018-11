El Principado intentará adelantar el inicio de las obras en el colegio de Lugo Javier Fernández y Gerardo Sanz durante la reunión. / P. LORENZANA Gerardo Sanz traslada al presidente autonómico, Javier Fernández, un estudio con fotos del estado del polideportivo del centro educativo MARCOS GUTIÉRREZ OVIEDO. Jueves, 8 noviembre 2018, 00:31

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, mantuvo ayer una reunión con el presidente del Principado, Javier Fernández, para exponerle la deficiente situación del polideportivo del colegio de Lugo de Llanera. Le pidió que las obras comprometidas por el Principado puedan comenzar antes de junio de 2019. «He salido de la reunión con una sensación de optimismo», valoró ayer el regidor.

Explicó que le trasladó al presidente autonómico que la propuesta de la Consejería de Educación «es insuficiente» y que tanto el equipo de gobierno como la comunidad educativa se sintieron «engañados» por el retraso del comienzo de los trabajos de recuperación del equipamiento. «Le dejé al presidente una serie de fotos que muestran el estado del polideportivo y se comprometió personalmente a estudiar el tema, así como las posibilidades que habría de acortar los plazos de inicio de los trabajos», resaltó. El alcalde de Llanera subrayó que, de acuerdo a lo tratado, será ahora el presidente del Principado quien «llame al consejero para estudiar la situación. Ahora cuenta con la información que le he trasmitido y le he visto receptivo. Le he explicado que llevamos muchos años así y que la situación no se puede consentir».

El pasado lunes, Gerardo Sanz mantuvo una reunión con padres de alumnos y miembros de la comunidad educativa de Lugo de Llanera. En dicha reunión el alcalde les trasladó que la fecha de entrega del proyecto para arreglar la techumbre del polideportivo, que asumirá el Ayuntamiento de Llanera, será el 15 de noviembre, con lo que estimó que estos trabajos puedan comenzar en enero. Las obras consistirán en retirar el fibrocemento del techo y reparar las filtraciones por capilaridad de las paredes.

La previsión inicial pasaba por que estas obras dieran comienzo una vez que el Principado hubiera concluido los trabajos de mejora en gimnasios y baños de la zona deportiva.