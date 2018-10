El Principado investigará al dueño del bóxer que atacó a una niña en La Fresneda Varios propietarios con sus perros, ayer, en una de las zonas verdes de La Fresneda. / IMANOL RIMADA La víctima, de diez años, continúa ingresada en el HUCA; y la oposición sierense exige incrementar los controles sobre tenencia de animales LYDIA IS LA FRESNEDA. Martes, 16 octubre 2018, 00:27

La Consejería de Desarrollo Rural iniciará de forma inminente una investigación al propietario del bóxer que el pasado sábado por la tarde atacó a una niña de diez años en el área canina de La Fresneda, tras recibir en la jornada de ayer la comunicación del incidente por parte de la Policía Nacional. Según explicaron fuentes del Principado, se comprobará si el animal cumple con la normativa vigente, esto es, si porta el microchip obligatorio y si tiene actualizado el calendario de vacunas.

Asimismo, los veterinarios aplicarán el denominado protocolo de vigilancia de la rabia, lo que supondrá que durante veinte días acudirán al domicilio del dueño para inspeccionar al perro por si portara la enfermedad y para valorar su comportamiento. Una vez finalizado este período emitirán un informe sobre su estado que será remitido al juzgado de Instrucción de Siero encargado de la causa.

El animal mordió en 26 ocasiones a la menor, que en el momento del suceso se encontraba jugando en el parque con su hermana gemela. La reacción de defensa de la pequeña evitó que el ataque tuviera un desenlace fatal y su vida no corre peligro, pero tuvo que ser intervenida de urgencia en el HUCA, donde permanece ingresada recuperándose de las heridas, localizadas fundamentalmente en las extremidades, y arropada por su familia.

Por su parte, en el Ayuntamiento de Siero no consta ninguna denuncia presentada, aunque varios vecinos de La Fresneda aseguran que tanto el bóxer como su propietario ya han protagonizado algunos incidentes. «Tiene varios animales y son agresivos, incluso a uno lo sacrificó hace tiempo, tendrían que revisar si es una persona apta para tenerlos», apuntó una vecina.

En el momento de los hechos el animal, al que paseaba el padre del dueño, no se encontraba sujeto por la correa, lo que según la ordenanza de defensa, protección y tenencia de animales de compañía y domésticos acarrea una sanción de entre 1.501 y 3.000 euros, ya que está considerada una infracción muy grave.

El suceso mantiene preocupados a los vecinos de la urbanización, que temen que pueda haber represalias hacia otros propietarios. «Hay muchos perros y gente a la que no le gustan, espero que no paguemos todos por un hecho puntual», señaló María García. Mercedes Suárez aseguró que «por lo general la gente es muy respetuosa y no hay problemas con los animales» y para Rosa García, el incidente se debe a una irresponsabilidad. «Hay una ordenanza que hay que cumplir y los perros, grandes o pequeños, deben ir atados para evitar este tipo de cosas», recordó.

«Negligencia municipal»

Por su parte, los grupos de la oposición criticaron ayer la falta de controles en materia de tenencia de animales y exigieron la realización de campañas de concienciación y el vallado del área canina. Ana Ballester, concejal de Somos, recordó que «el equipo de gobierno aprobó un proyecto de parque canino en La Fresneda por 25.000 euros que no contemplaba la colocación de una valla, lo que contravenía la propia normativa» y lamentó que «la negligencia del equipo de gobierno del PSOE haya tenido tan graves consecuencias».

Edgar Cosío, portavoz de IU, señaló que «llevamos desde el anterior mandato solicitando un mayor control por parte de la Policía Local», y añadió que «en el caso concreto de La Fresneda ya indicamos en su día nuestro desacuerdo con que se dispusiera un espacio abierto y sin vallas». También apostó por el cierre del parque canino Beatriz Polledo, portavoz del PP. «Es la medida más inmediata para acotar y garantizar la seguridad», defendió.

Por su parte, tanto Eduardo Martínez, de Foro; como Sergio García, de Ciudadanos, abogaron por establecer más controles de vigilancia y campañas de sensibilización.