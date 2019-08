La Protectora de Animales de Asturias, saturada: un abandono al día desde principios de agosto Los siete cachorritos recogidos por La Protectora la semana pasada junto a una trabajadora. / PABLO NOSTI El verano continúa colapsando los albergues, cuyas adopciones descienden por culpa de las vacaciones MÓNICA RIVERO PAREDES. Lunes, 26 agosto 2019, 02:29

La Protectora de Animales del Principado de Arturias (La Protectora), que actualmente gestiona el albergue de Animales de Paredes y el de Mieres, denuncia el abandono de un perro al día desde el primero de agosto. Según su secretaria, Alejandra Mier, agosto es el peor mes para las instituciones dedicadas a la recogida de animales. El verano continúa siendo un punto negro en el calendario de las perreras, en las que desciende dramáticamente el número de adopciones y casi cada día recogen un nuevo animal.

Ha sido el caso de siete cachorros que desde el miércoles pasado se encuentran bajo la tutela de La Protectora. Los pequeños fueron encontrados abandonados en una zanja de canalización en una autopista cercana a Lena: «Si llega a pillarles un día de lluvia intensa como los que hemos pasado se habrían ahogado», lamentó Mier. «Lo que más nos gustaría es que el propietario de la madre se pusiera en contacto con nosotros para esterilizarla. En casos así nos hacemos cargo del coste», ofreció Mier.

A pesar de que el albergue de Paredes no está obligado a recoger a todos los animales, Mier y su equipo han hecho hueco a 43 perros. Al tope de su capacidad. «En Mieres lo notamos todavía más porque había 17 y han llegado 20 más, el verano está siendo horrible», lamentó Mier, que consideró que no es tanto el problema de los abandonos como la falta de adoptantes y casas de acogida. «Es normal, si te vas a ir de vacaciones no vas a coger al perro para luego irte», explicó. Por ello septiembre es el mes que más adopciones se realizan.

La secretaria recordó que la Fundación también ofrece información, consejo y guía a aquellos que están pensando en adoptar o incluso aquellos que tienen dificultades con sus mascotas. «El asesoramiento es tan importante para evitar los abandonos como para fomentar las adopciones», indicó.