«Tenemos un proyecto contra la violencia machista que dará que hablar»

Isabel Fernández junto a la Casa Participa. / IMANOL RIMADA La edil de Somos apuesta por aprobar la toponimia oficial en el que será su último mandato tras salir reelegidaIsabel Fernández Concejala de Somos en el Ayuntamiento de Llanera MÓNICA RIVERO POSADA DE LLANERA. Miércoles, 26 junio 2019, 00:12

Isabel Fernández es la única concejala de Somos en el Ayuntamiento de Llanera por segundo mandato consecutivo. Continúa con ilusiones renovadas y muchos proyectos en mente.

-¿Qué le animó a presentarse de nuevo?

-Sobre todo seguir con el proyecto que había empezado hace cuatro años. La Casa Participa se abrió en campaña electoral y no dio tiempo a anunciarla ni dinamizar el uso; hay mucho pendiente. Aunque estaba bastante cansada hubo cierta gente que me lo pidió expresamente y di el paso, pero ese es el último mandato.

-¿Alguna razón en particular?

-Es una apreciación mía personal, pero creo que no debe estar nadie más de ocho años, independientemente de lo que digan los partidos.

-Y en el meridiano de esos ocho años, ¿qué balance hace de su experiencia?

-Mucha satisfacción, soy una persona positiva. Cuando paso temporadas de estrés siempre le saco la parte positiva: el callo que vas haciendo y lo que vas aprendiendo.

-¿Y qué espera de los próximos cuatro años?

-Estoy mucho más tranquila porque tengo mucho margen, es como haber subido un escalón. Hay cosas que ya tienes mucho más controladas.

-¿Facilitará el hecho de ser un bipartito en vez de un tripartito los proyectos futuros? ¿Ha habido buena sintonía con el Partido Socialista?

-Somos nueve igual que lo fuimos en su momento y lo que hace colaborar o competir son más las personas que los partidos. La mala sintonía se ha dado con personas concretas.

-Adelante algún proyecto futuro de sus nuevas áreas.

-En Igualdad lo primero será un plan específico, igual que en el área de Diversidad. Tengo varios proyectos que tengo que ver cómo los encajo jurídicamente, porque son complicados pero tenemos un proyecto contra la violencia machista que creo que va a dar que hablar. Los ayuntamientos hemos recuperado las competencias de Igualdad y ya he estado viendo por ahí concursos, subvenciones... Por ahí irá la cosa.

-¿Qué más?

-En Juventud hay muchísimo por hacer. Se necesita ocio sano, los jóvenes necesitan espacios de participación. Esos espacios jóvenes me parecen vitales, pero por supuesto acompañados desde el principio. Los itinerarios son importantes y han funcionado en otros muchos sitios. El técnico de Juventud tiene muchas ideas y vamos a hacer un buen equipo. Por supuesto, también seguiremos apostando por la llingüa asturiana. Aquí soy la única que apuesta por ello. Lo primero será la toponimia oficial, somos el único concejo que no la tiene aprobada. En muy importante también el plan de salud mental, que no nos dio tiempo el mandato anterior pero es por donde queremos empezar. Es algo vital. Para eso intentaré reunirme próximamente con el jefe de servicio de Salud Mental.

-Tiene más áreas.

-En Consumo tenemos que hacer una campaña bestial en cuanto al consumo circular y la reutilización de las cosas. El plástico mejor reciclado es el que no se usó nunca. Estamos pensando en repartir desde la concejalía botellas y bolsas para la fruta reutilizables. Los tiros irán por ahí: no lo tires, reutilízalo y qué segundo uso podemos darle a las cosas. En Participación lo principal es dar a conocer el Hotel de Asociaciones, contactar con algunos colectivos que se registraron hace poco.

-¿Cuántas asociaciones tiene ahora mismo Llanera?

-Unas ochenta. Hay algunas con las que se puede trabajar mucho vinculando el ocio positivo que quiero para juventud con estas asociaciones, ya sea deporte, cultura... Se puede trabajar en red y sacar algo muy positivo.