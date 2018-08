El PSOE de Noreña acusa al gobierno de detraer partidas sociales para una estatua Unai Díaz. / IMANOL RIMADA «Gobernar es priorizar», afirma su portavoz Unai Díaz, quien se pregunta por qué no se optó por reducir los gastos de protocolo municipales J. C. D. NOREÑA. Domingo, 26 agosto 2018, 00:13

El portavoz del grupo municipal socialista de Noreña, Unai Díaz, acusó ayer al gobierno de IPÑ de «quitar dinero de partidas sociales para destinarlo a una estatua de La Chacinera». Aseguró que los 59.000 euros aprobados en el último Pleno para sufragar gastos ya ejecutados, y para los que no disponía de crédito, se han detraído de varias partidas presupuestarias, entre ellas, la de Cadasa, pero también del servicio de ayuda a domicilio (13.500 euros) o del IBI social (15.000 euros).

Para Díaz, «gobernar es priorizar y para el PSOE los servicios sociales, y agotar sus partidas económicas en un esfuerzo de gestión, siempre serán lo primero». El concejal socialista se pregunta «por qué no se eliminó el dinero de partidas de protocolo y se ahorra dejando de invitar a comidas a alcaldes, que no son de la Comarca del Nora, y acuden por puro amiguismo político». O también por qué no se suprimieron los casi ocho mil euros que se gastaron en la inauguración de las nuevas instalaciones de Asincar.

Díaz sigue manteniendo que hubo «una modificación encubierta, al igual que fue una modificación presupuestaria la que se llevó a cabo el pasado 26 de julio, que no salió adelante por la ausencia de la alcaldesa». Sobre esa circunstancia, dijo que los alcaldes «deben combinar su vida personal con su vida pública y anteponer, en muchas ocasiones, los intereses de más de cinco mil vecinos de Noreña a los suyos particulares, más aún sabiendo que agosto es un mes en el que muchas administraciones públicas están en periodo vacacional».

La reparación del colegio

Díaz acusa también a la alcaldesa, Amparo Antuña, de haberse negado a realizar las votaciones de las partidas por separado «para buscar cargar contra el PSOE por, según ella, no apoyar inversiones en el colegio público». Recordó que será la Consejería de Educación, gobernada por los socialistas, la que realizará la mayor inversión en el colegio público. Y lamentó que la regidora afirme que «la desidia de legislaturas anteriores dejó el colegio medio cayendo, cuando ella misma tardó tres años y medio en hacer actuaciones serias». Y mencionó cuando el PSOE, el AMPA del colegio y el director general de Planificación «hicieron ver a la alcaldesa la necesidad de tener un conserje, por lo que se volvió a la situación que existía cuando llegó en 2015».

Respecto a las críticas de Antuña hacia los partidos «buque insignia» de Noreña, Díaz prefiere creer que «esas palabras no salen de su boca y sí de la de algunos de sus compañeros de agrupación electoral, más cuando fue ella quien formó parte en el pasado de listas electorales del PSOE en nuestra villa». Díaz asegura que su grupo «siempre ha sumado por este municipio a lo largo de nuestra historia local, desde la oposición y desde el gobierno».