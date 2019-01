«El PSOE traicionó la voluntad de los ciudadanos, que era un cambio» El portavoz de Izquierda Unida de Siero, Edgar Cosío, que repetirá como candidato electoral. / PABLO NOSTI «Hay un desequilibrio territorial por la desconexión del gobierno con los alcaldes de barrio y las asociaciones de vecinos» Edgar Cosío García Candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Siero JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Lunes, 7 enero 2019, 01:38

El poleso Edgar Cosío García, ingeniero químico de 38 años, repetirá como candidato de Izquierda Unida de Siero en las elecciones de mayo.

-¿Qué porcentaje de culpa tiene IU de que no haya habido un gobierno de izquierdas en Siero?

-Entendemos que ninguna. Después de las elecciones hablamos con el PSOE y con Somos; el PSOE nos dejó claro que no quería un pacto de gobierno, solo el apoyo a la investidura y nos ofrecía una concejalía. Y el planteamiento de Somos era buscar alternativas para que no gobernase el PSOE. Poco más pudimos hacer.

-Si los números les dieran otra oportunidad, ¿lo vería factible?

-Apostamos por que gobierne la izquierda y como no habrá mayorías absolutas, se necesitarán pactos. Pero las personas son importantes y habría que ver los planteamientos. Y luego hay cosas que se hicieron estos cuatro años difíciles de corregir. Las posiciones, a día de hoy, están alejadas, pero por nosotros no va a faltar que nos sentemos y que se hable. Veremos con qué fuerza cuenta cada uno tras las elecciones.

-¿Quién cree que será el más damnificado por el pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Foro?

-Creo que los dos deberían tener castigo. El PSOE porque traicionó la voluntad de los ciudadanos, que era que hubiese un cambio en Siero, que no lo hubo. Y Foro no tuvo un papel protagonista y la coyuntura regional parece indicar que es una apuesta que va en declive.

-Y si resultara que a los vecinos ya no les preocupa tanto 'los compañeros de cama', sino que cumplan.

-Pero es que tampoco cumplieron. Es verdad que sacaron adelante los cuatro presupuestos y fue una legislatura cómoda para el gobierno, pero no se hicieron políticas que afectan a la vida de la gente. No se pusieron en marcha planes de empleo, no hubo apoyo al pequeño comercio y lo centraron todo en la inversión, que encima olvidó a una parte importante del municipio, como Carbayín, Valdesoto, Lieres o Samartino.

-¿Cómo se conjuga su crítica a la 'inversionitis' del gobierno con la necesidad de afrontar las carencias de servicios básicos que sufre, sobre todo, la zona rural?

-La inversión es necesaria, pero no todo tiene que ser inversión. Las dos veces que nos llamaron a negociar el presupuesto nos ponían delante el capítulo de inversiones y del resto no se hablaba. Nuestras propuestas eran de empleo, bienestar social y medioambiente y todo eso se obviaba.

-¿Qué propone para realizar planes locales de empleo, sin que acaben en costosas indemnizaciones?

-Si no hay encaje en los planes del Principado, hacer un plan de empleo municipal. Las sentencias decían que la modalidad de contrato por obra y servicio no encajaba, porque se ponía una fecha de fin. Habría que revisar lo que no era legal y adaptar un plan municipal. Y en la equiparación salarial, si están realizando un tarea equivalente al de un trabajador municipal, pues que cobren acorde.

-¿Le gusta el urbanismo que se hace en Siero?

-No, porque se olvidan temas como la accesibilidad. Llevamos pidiendo desde el principio de mandato que se rebajen las aceras en dos calles de la Pola y siempre nos dicen que va a haber un plan de accesibilidad. Con el problema de la contaminación, sobre todo en la zona oeste del concejo, tiene que haber medidas para que las circunstancias mejoren y vemos que se toma como algo secundario. El documento de prioridades del PGOU dice que no hay contaminación. Y nosotros apostamos por las peatonalizaciones o aumentar los parques infantiles en zona urbana y rural.

-¿Qué iniciativas plantea para los jóvenes?

-Hay una franja de edad que está olvidada y que habría que darle alternativas culturales. Se apuesta poco por el cine. Y hay que estudiar en qué momentos se ofrecen, porque ocurre que esas pocas alternativas pretenden competir con el ocio de los jóvenes, y quizás no sea ese el modelo.

-Como vecino de Siero, ¿hubo alguna actuación del gobierno que le convenciera en estos años?

-Sí. Es falso que criticamos por criticar y nuestras votaciones fueron siempre en conciencia, pero sí hubo cosas que se hicieron bien, como la apuesta por los saneamientos, que fue un compromiso de todos los partidos al principio de la legislatura.

-El anuncio de Somos de que irá al Tribunal de Cuentas por las plusvalías de Bobes, ¿le parece electoralista o podría volver el fantasma de las condenas del pasado?

-No soy amigo de judicializar la vida política, pero si alguien ve indicios de irregularidad en alguna actuación municipal y agota las vías administrativas, lo que corresponde es actuar, pero no hablar de boquilla. Supongo que lo estarán estudiando.

-Mencionaba el desequilibrio equilibrio territorial en las inversiones. ¿Cree que es por algún motivo?

-El mayor desequilibrio es en la zona sureste del municipio y en la zona rural. Mucho es por la desconexión que hay entre el gobierno y los alcaldes de barrio y las asociaciones vecinales. Hay ejemplos. El alcalde de Valdesoto, antes de dimitir, decía que las obras no se comentaban con él, sino con algún vecino afín y eso no puede ser. Y supongo que habrá también intereses electoralistas del equipo de gobierno.

El Área Metropolitana

-¿El Área Metropolitana acabará en algo sólido y eficiente, o será más de lo mismo?

-Desde IU creemos que es necesaria y que puede funcionar, pero soy bastante pesimista de cómo se están llevando a cabo las cosas en Oviedo. Hasta el momento, parece más una apuesta personal del consejero para sus intereses particulares, que algo sólido. Y luego estamos muy decepcionados con la participación en Siero. El alcalde ni siquiera nos transmite la información o no nos convoca. Parece que vamos a Oviedo a un mitin y a asentir. Y es verdad que el hecho de que el PP no esté convencido del todo dificulta más las cosas.

-¿Qué le parece la última solución para Sogepsa y Bobes?

-Seguro que ninguna solución para Bobes sea buena, pero lo que urge es desbloquearlo. Llegados a donde estamos, esa podría ser una vía acertada o que ayude.

-¿Habrá alguna propuesta llamativa en el programa electoral?

-Siempre hay, pero las propuestas no van a diferir mucho de las que llevamos al Ayuntamiento. Nuestro discurso es continuo.

-¿Habrá algún independiente en la lista electoral?

-Seguro que sí, está en la tradición de IU de Siero y Asturias, y es voluntad de este candidato que los haya.

-¿Qué opina de la crisis con Gaspar Llamazares?, ¿les dañará?

-El ámbito local siempre es distinto, pero este ruido no beneficia a la organización. Lo que se está debatiendo va más allá de una cuestión puntual de Gaspar y se está utilizando el tema, por parte y parte, para dirimir otros debates internos. Y una vez más, no son en el seno de la organización, sino públicos, cosa que no me gusta y que lamento.