«Puedo aportar una regeneración en el partido y dedicación» Paula Onís Lorenzo. / PABLO NOSTI «Llevo en política siete años y hay gente que me pidió que diera el paso, porque entiende que la gestión del partido tiene que dar un cambio» Paula Onís Candidata a la presidencia de Foro Siero JOSÉ CEZÓN Sábado, 2 febrero 2019, 00:18

Paula Onís Lorenzo (La Pola, 1974) es edil del grupo municipal de Foro y la otra candidata a presidir el partido en Siero.

-¿Por qué decidió presentarse?

-Porque llevo en política siete años y hay gente detrás de mí que me pidió que diera el paso, porque entiende que la gestión del partido tiene que dar un cambio.

«La manera de gestionar del actual equipo de gobierno me parece que es deficiente; la nota sería un suficiente»

-¿Le preocupa haber logrado menos de la mitad de avales que su rival?

-No, no le doy mucha importancia, porque lo que hice fue ceñirme al mínimo de avales, que era el 5%, y luego quise conseguir alguno más por no ir muy justa por si acaso había algún error. Lo que decide es el voto y el voto es secreto.

-¿Le hubiera gustado que el secretario general de Foro, Manuel Fano, se hubiera mantenido neutral, en vez de formar parte de la otra candidatura?

-Sí, sí me hubiera gustado.

-¿Qué puede aportar al partido?

-Puedo aportar dedicación total, responsabilidad, trabajo, esfuerzo y una regeneración en el partido con gente nueva.

-Resuma lo más destacado de su programa.

-El resumen más claro y conciso es, basándome en las tres máximas del programa de Carmen Moriyón, donde dice que 'ningún municipio sin pisar, ninguna mano sin estrechar' y ninguna propuesta sin respuesta, yo resumo en mi programa que 'ninguna parroquia sin pisar, ningún vecino sin atender y ninguna pregunta sin respuesta'. Estas tres frases van a marcar la pauta de mi manera de trabajar.

-¿Sabía que el otro candidato también utiliza la frase de Moriyón en su programa político?

-Eso es normal, porque son frases que están ahí y que son un poco el eje del partido. Son frases buenas, que llegan a la gente y yo quise hacer la mía propia.

-¿Cree que el partido pisa poco las parroquias de Siero?

-Una cosa es la gestión que hicimos cuando fuimos gobierno y otra es la de ahora. Aprobamos los presupuestos y las modificaciones de crédito, porque incluían peticiones que van en nuestro programa, pero la manera de gestionar del actual equipo de gobierno me parece que es deficiente. Si hay que poner nota, le daría un suficiente. Cuando gobernamos, nos rodeamos de gente muy trabajadora, como Rubén Arbesú, que va conmigo, y todos los demás. Ahí sí se pisaron todas las parroquias.

-Si sale elegida presidenta, ¿cuáles serán sus primeras medidas?

-Convocar una reunión con todos los militantes para que puedan opinar y formar una directiva sin cerrar la puerta a nadie.

-Si el partido le diera autonomía, ¿intentaría un pacto preelectoral con el PP?

-Eso depende de los candidatos. De momento, no me planteo nada y eso lo decidiría la comisión directiva.

-¿Qué hará si pierde el congreso?

-Darle la enhorabuena al ganador, agradecer a los compañeros que me apoyaron, orgullosa por haberlo intentado, y quedar a disposición del partido hasta mayo.