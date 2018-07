Quejas por el barro de la MMR Asturias Bike Race

Usuarios del aparcamiento público ubicado en la calle Marquesa de Canillejas, en la Pola, criticaron ayer que dos días después de la celebración de la primera edición de la MMR Asturias Bike Race 2018 el espacio aún no haya sido limpiado y continúe lleno de barro. La competición, que se disputó el pasado fin de semana en el concejo, tuvo su centro neurálgico en la plaza cubierta de la localidad y en las calles aledañas. La parcela donde se ubica el aparcamiento fue utilizada como área de lavado de bicicletas. «Me parece muy bien que se organicen estas cosas, pero lo que no puede ser es que se pague dinero a una empresa y que luego no lo deje todo como lo encontró», apuntó una usuaria. «El lunes la acera también se encontraba llena de barro que limpió un operario municipal», comentó otro.