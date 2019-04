Los queseros asturianos piden apoyo al Principado para exportar sus productos la plaza cubierta de la Pola reunió a una gran representación de los productores de queso del Principado. / FOTOS IMANOL RIMADA La Saregana gana la XIV edición del Mercado de Primavera, que reúne en la Pola a veinticinco elaboradores artesanos de la región MARCOS GUTIÉRREZ LA POLA. Lunes, 8 abril 2019, 01:25

Veinticinco queserías de toda Asturias, entre las que se encontraban las cuatro Denominaciones de Origen, la I.G.P. de los Beyos, dos queserías de Siero, además de La Saregana y Ovín de Nava, se dieron cita ayer en la plaza cubierta de la Pola en el el XIV Mercado de Primavera. Una suerte de quién es quién en el panorama de los quesos artesanos.

Los queseros pidieron al Principado ayuda en la promoción y distribución de los productos autóctonos fuera de las fronteras regionales.

Yaiza Rimada, de la quesería La Saregana, ganadora del premio al mejor queso de primera en la presente edición, explicó que se hace imprescindible un mayor impulso «a los pequeños elaboradores. Somos los que estamos tirando del campo. Si acabamos nosotros se acabó el campo».

Saúl García Oviedo«Nos gustan mucho este tipo de ferias y siempre que podemos probamos» Ana Rosa García Gijón«Sería necesario potenciar algo más los quesos que tenemos a nivel regional» Placi Feito Oviedo«Hace falta más conciencia, porque parece que todo lo que viene de fuera es mejor» Eduardo Truébano Grado«Cuanto más se promocione el producto en la provincia, más mercado va a tener»

Eduardo Truébano, de la quesería Temia de Grado, aseguró que «cuanto más se promocione el producto en la provincia más mercado va a tener, porque encima es un producto que gusta».

Desde la Quesería Ca Llechi de Pintueles (Piloña), Alberto Valiente, destacó que en la presente edición «el queso Casín» fue una de las grandes estrellas. Indicó que tanto desde el ámbito público como privado se hace necesario más ayuda a las elaboraciones artesanas, «que son mínimas en relación a lo que demanda el mercado», pues «es difícil llegar directamente al consumidor y a las redes comerciales».

Francisco Cueria, de Tanes (Caso), responsable de La Corte, indicó que «para los quesos y para todos los derivados, en general, creer en nosotros es lo que nos falta». Placi Feito y Saúl García, de Oviedo, por su parte, coincidieron en que «hace falta un poco más de conciencia, porque parece que todo lo que viene de fuera es mejor».

La competencia

La presidenta de la Asociación de Queseros Artesanos de Asturias, Isaura Souza, resaltó la importante representación de los productos de la mayor mancha quesera de Europa que ayer hubo en la Pola.

Apuntó que en el sector «es tal la competencia que hay que hay que diversificar un poco», ya que «si tienes dos o tres productos ya puedes competir en la región». El problema está en el momento en que se quiere subir un escalón más. «Fuera de Asturias necesitamos la colaboración de la administración, ya que es dificilísimo salir», dijo. «Cuando tienes una ruta de reparto y tratas de extender, si tienes que atender los animales, hacer el queso y tener vida no puedes». Por eso, para los productores y elaboradores sería imprescindible «una ayuda para la comercialización de los productos fuera, ya que no somos capaces». «Yo, por ejemplo, como productora, no me puedo permitir ir una semana entera a Madrid. Tendríamos que hacerlo de manera consensuada con la administración», añadió.