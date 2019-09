Quidiello celebra su 86 cumpleaños con la promesa de ir en bici a Covadonga Quidiello antes de tomar ayer la salida en Lieres. / PABLO NOSTI Este sierense lleva 23 años realizando el recorrido desde Lieres a raíz de la muerte de su gran amigo José Manuel Fuente, 'El Tarangu' JOSÉ CEZÓN LIERES. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:31

El sierense José Luis Quidiello celebró ayer su 86 cumpleaños recorriendo en bicicleta y en solitario los 62 kilómetros que separan Lieres de Covadonga. Por vigesimotercer año consecutivo, este vecino cumple la promesa que se hizo a la muerte de su gran amigo José Manuel Fuente, 'El Tarangu', el mejor ciclista asturiano de la historia.

El octogenario empleó por primera vez una bicicleta eléctrica Olmo, traída desde Italia y con la que lleva 4.300 kilómetros en diez meses. «Que la gente no piense que ye una moto; que como no tengas piernes, no andes», advierte. Ayer hizo el trayecto en dos horas y media, con dos paradas obligadas por unas obras. Quidiello desea seguir rezando a la Santina por «'El Taranguín'» otros dos años más y llegar a los 25 seguidos: «Y si no puedo en bici, la llevo en el coche y cumplo la promesa».