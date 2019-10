Mil raciones de migas desde Soria El empresario Gil Martínez, la alcaldesa Amparo Antuña y el cronista y expresidente de la Orden del Sabadiego Miguel Ángel Fuente. / I. RIMADA Refuerza el hermanamiento entre ambas localidades porcófilas tras haber regalado este año a la villa condal el gochu de granito El hostelero de Burgo de Osma Gil Martínez ofrece a Noreña un sabroso almuerzo MÓNICA RIVERO NOREÑA. Lunes, 21 octubre 2019, 00:51

Nada mejor para un domingo de frío que migas del pastor. Y cuantas más mejor. Cien kilos de migas y sesenta de compango llegaron ayer a Noreña desde la villa chacinera de Burgo de Osma (Soria). Se trataba de una invitación por parte de Gil Martínez Soto, el empresario y hostelero que ya regaló a la villa condal su gochu de granito como muestra de amistad y hermanamiento entre localidades porcófilas. La idea del anfitrión: «Que venga mucha gente y que no sobre nada».

Con esta intención Martínez repartió previamente medio centenar de raciones entre las viviendas tuteladas de Noreña y acordó con la residencia de ancianos Nuestra Señora de Covadonga, de Pola de Siero, llevar el producto sobrante. «Con este día no vamos a llegar (a las mil raciones) y si hay algo que no llevo es que sobre comida», repitió el hostelero. Aunque las intensas lluvias no permitieron disfrutar de la comida en la calle sí acompañaron al espíritu del plato, cuyo olor llenó la polivalente La Plaza. La receta es famosa por mantener calientes y bien nutridos a los pastores castellanos y «normalmente se come como plato único porque tiene mucho alimento y es muy calórico», comentó el anfitrión.

El propietario del reconocido hotel Virrey Palafox lo prometió ya en abril y ayer cumplió con su palabra. Un total de mil raciones de migas de pastor elaboradas con los productos traídos desde la región soriana. Pan, chorizo «de la familia», tocino, huevos y el ingrediente que más sorprendió a los comensales: uvas, «para refrescar el paladar».

«Es un plato típico de la tradición trashumante», explicó Martínez, que indicó que por esa razón el pan debe tener varios días para hacer unas buenas migas: «Después de cuatro días fuera de casa el pan no se dejaba comer como rosquillas», dijo con humor. Precisamente para aliviar la sequedad se le añadieron las uvas, según explicó el hostelero que también desveló algunos secretos para «suavizar» la receta como echarle un chorrito de leche. «Se llaman migas canas», indicó. «En la comida hay que echarle imaginación y el pan es muy versátil».

En las mesas, entre las que se dejaron ver varios políticos municipales y miembros de la Orden del Sabadiego, triunfó el plato, del que varios destacaron el «inesperado» toque dulce de la uva. «Aquí no se hacen así», comentó alguna veterana de la cocina agradada con la receta.