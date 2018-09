La FSA ratifica a Ángel García como canditato del PSOE a la Alcaldía de Siero Ángel García, frente a la puerta de EL COMERCIO. / AURELIO FLÓREZ «Tengo muchas ganas e ilusión de seguir trabajando con un buen equipo humano y el respaldo del partido», resalta el alcalde MARCOS GUTIÉRREZ LA POLA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:14

A última hora de la tarde de ayer se confirmó lo que ya era una realidad en la práctica. Ángel García encabezará la candidatura socialista en las próximas elecciones municipales en Siero. La Comisión de Garantías Electorales de la FSA-PSOE, una vez finalizado ayer el plazo, certificó que no se había presentado ninguna solicitud para que se abra un proceso de elecciones primarias en la agrupación de Siero. Según establece el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales, para que se celebren primarias en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes donde gobierne un alcalde socialista es preciso solicitarlo presentando el 50% de las firmas del censo de militantes de cada agrupación. Por tanto, Ángel García es ya oficialmente el candidato en el municipio.

Hace apenas una semana, el alcalde sierense comparecía en la sede de la Agrupación Socialista de la Pola para anunciar que repetía como candidato. Ayer recibió la confirmación «con muchas ganas, mucha ilusión de seguir trabajando con un buen equipo humano y el respaldo del partido». Resaltó que el hecho de que no se hayan presentado candidaturas alternativas significa que su equipo «está respondiendo a la expectativa de la militancia». E hizo hincapié varias veces en el concepto de «equipo» para referirse también al «respaldo que se está logrando en el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento». «El de hoy es el paso interno y orgánico en el que pasamos el examen de los militantes. En mayo llega el de los ciudadanos», recalcó.

Completar la red de saneamiento en la zona rural, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, la modernización del Ayuntamiento, el desarrollo del área central metropolitana o la ejecución de los proyectos asociados a fondos europeos son algunos de los proyectos por concluir que le animaron a repetir candidatura.

«Evidentemente es lo que más te lleva a continuar, porque hay muchos puntos en contra, pero es que si no lo hubiese hecho me hubiera arrepentido. Hay cosas que tengo ganas de verlas arrancar o terminadas. Cuatro años no es tiempo suficiente para ejecutar ciertos proyectos», dijo. No dudó en reconocer que en estos cuatro años había vivido momentos «duros» en el ruedo político que, muchas veces, se filtraron al plano personal. «Se ha olvidado que en la política hay una parte humana», lamentó y mostró su confianza en que «la sociedad en general y los que estamos en la política recuperemos el respeto, asumamos que no todo vale y que se puede criticar el trabajo y la gestión , pero que hay que tener un margen de respeto para la vida privada».

El secretario general del PSOE de Siero, Javier Rodríguez Morán, no podía ocultar ayer su «felicidad», por la confirmación del candidato. «Como secretario general del partido siento una satisfacción total», dijo. No dudó en calificar al primer edil y candidato socialista como «un gran alcalde, que en estos años lo ha demostrado con hechos». «Estamos contentos de poder continuar con este proyecto que comenzamos hace cuatro años», continuó y añadió, en este sentido, que Ángel García contará «con todo el apoyo del partido para volver a ganar las elecciones de mayo». Apuntó que desde la formación se busca conformar «una candidatura sólida y fuerte. Para lograr esto no hay nadie mejor que 'Cepi'».