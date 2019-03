Récord de voces en la Pola Xeitu, de Oviedo, en El Caricós. Dieciocho tertulias y trece bares toman parte en el Certamen de Cancios de Chigre MARCOS GUTIÉRREZ Sábado, 2 marzo 2019, 00:42

Dieciocho tertulias procedentes de varios concejos y trece bares participaron anoche en el XIII Certamen de Cancios de Chigre de Pola de Siero, que la asociación cultural Amigos del Roble organiza como ya es tradición. Este popular evento está patrocinado por el diario EL COMERCIO desde su primera edición.

El presidente de Amigos del Roble, EnriqueMeoro, se felicitó de que este fuera uno de los certámenes «más multitudinarios en estos trece años». «Ha cogido una difusión tremenda en toda Asturias», señaló, no sin antes añadir que ayer y hoy ya estaban copadas las reservas en los establecimientos participantes. «Hace trece años la gente tenía prohibido cantar en los chigres, decidimos recuperarlo y nunca pensé que iba a coger este impulso», resaltó. Puso de manifiesto el hecho de que, por el interés en participar de las agrupaciones, «este año tuvimos que dejar fuera a dos o tres tertulias, porque no tenemos chigres suficientes». En este sentido expresó su deseo de que «el año que viene podamos llegar a la veintena de chigres». Los Pertigones, Los Glayos del Nora y Xeitu, de Oviedo, y Beethoven Little Band, de la cuenca del Nalón debutaron en estas lides. Y hubo que dejar fuera otras dos pandillas interesadas por imposibilidad de cuadrar el calendario. Las cantantes Anabel Santiago y Alicia Villanueva Mejido sirvieron de celebrado refuerzo en el peregrinar chigrero.