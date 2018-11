El Remediu quiere visibilizar su sendero Voluntarios del Grupo de Montaña La Peña en Les Foces del Río Pendón. La asociación de vecinos de la parroquia naveta pide mejorar la señalización de la ruta PR-AS-148 y garantizar su mantenimiento LYDIA IS EL REMEDIU / NAVA. Lunes, 19 noviembre 2018, 01:42

La asociación de vecinos de El Remediu, en Nava, echó ayer a andar para visibilizar el PR-AS-148, el sendero de El Remediu, una de las rutas que cruza la parroquia, de recorrido circular, con una distancia de nueve kilómetros y dificultad baja. «La iniciativa surgió con un doble objetivo, por una parte disfrutar de una jornada diferente en el pueblo y a la vez, para reivindicar la senda, que notamos que desde hace tiempo está en desuso», explicó Jorge Puente, presidente del colectivo.

Los participantes se dieron cita en El Cantu, junto a la iglesia parroquial, donde está marcado el inicio del trayecto que puede completarse en unas dos horas y media. La ruta atraviesa El Remediu, Cuñella, La Casona, Lo Riegos, Ribuli, L'Abarcón y La Calavera y la actividad sirvió también para tomar nota de las carencias que presenta. «Lo cierto es que pensábamos que nos la íbamos a encontrar más abandonada, pero salvo algunos tramos, no está tan mal», reconoció Puente que, no obstante, apuntó que «hace falta mejorar la señalización, sobre todo en tres cruces bastante conflictivos que pueden llevar a equívocos y que tenga al menos un mantenimiento mínimo para que sea accesible para todos, en especial para familias con niños y que no tengan que andar peleándose con la maleza».

Por ello, adelantó que el colectivo solicitará al Ayuntamiento de Nava que intervenga en la zona y no descartó que los propios vecinos refuercen las marcas. «Es una ruta muy fácil de hacer y con muchos atractivos, empezando por el paisaje, con bosques de castaños hasta por su historia, ya que forma parte del Camino Real, y por sus vistas de Nava, Sariego, Siero y de la sierra de Peñamayor», destacó.

Asimismo, Puente anunció que tras la experiencia de ayer, la Asociación de Vecinos promoverá más iniciativas de este tipo. «La gente quedó muy contenta y es una actividad que podemos repetir de vez en cuando tanto por la parroquia como por otras zonas del concejo», señaló.

Limpieza en Les Foces

Por otro lado, voluntarios del Grupo de Montaña La Peña de Nava organizaron junto a personal municipal una sextaferia para podar y limpiar los daños causados por el último temporal en la ruta de Les Foces del Río Pendón.