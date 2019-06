Remis: «La tonada necesita crear letras nuevas» Remis en una jornada de la canción asturiana en Siero. / P. N. El Concurso de Canción Asturiana de Siero homenajea a su impulsor y presentador MÓNICA RIVERO SIERO. Viernes, 28 junio 2019, 01:33

José Luis Remis (Nava, 1979) será este domingo el protagonista de una mención honorífica en el Concurso de Canción Asturiana de Siero, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Folclore Amigos de la Tradición (Afatra), y que cuenta con la colaboración de EL COMERCIO. El distinguido fue su impulsor y dirigió las galas durante nueve años.

Maestro, presentador y melómano, Remis asegura que son «facetas complementarias» y que disfruta especialmente con la docencia: «En la Universidad formo posibles formadores y eso reconforta mucho». Su paso por la televisión también le marcó y «de ahí salió la idea del Concurso de Canción Asturiana».

Homenaje El concurso ofrecerá unas palabras en honor a Remis en reconocimiento a su «promoción de la cultura asturiana». Concurso Participarán ocho finalistas. Estará presentado por Esther Fonseca. El gaitero oficial será Valentín Fuente. Modalidades Uno de los concursantes, José Tronco Valle disputará además el premio especial a la modalidad 'canción ayerana'.

Recuerda perfectamente aquellos primeros momentos. «Pensamos en Siero porque tiene una forma especial de trabajar la cultura asturiana», explicó. «Los inicios fueron duros» por la búsqueda de financiación y los problemas de organización que surgieron de la falta de experiencia, pero se vieron compensados con la acogida del certamen: «Hicimos algo bueno», agradeció.

El naveto intenta seguir «tirando» por la tonada, en la que apuesta por letras nuevas «con razón social», ya que «es verdad que hay mucho machismo en muchas letras». Pone de ejemplo a Anabel Santiago y su estilo renovado como «camino a seguir». También remarcó la necesidad de «rejuvenecer» la tonada, ya que se observa que «cuesta» encontrar a gente joven interesada por este tipo de música «a pesar del esfuerzo de las escuelas de música».

Al hablar de cultura asturiana no puede evitar mencionar a Nacho Fonseca, su profesor de música y «directo culpable» de su melomanía, gusto por el asturiano y carrera como educador. «Me acuerdo que llegué a casa y le dije a mi madre que tenía un profesor que decía 'ye' como nosotros», relató. «Nos hizo descubrir la música de otra manera», destacó Remis, que guarda con cariño aquellas clases cuestionando letras de canciones como 'Pongamos que hablo de Madrid' de Sabina.

Defendió que «la música está devaluada por el sistema educativo», debido a la falta de tiempo y sistema escolar, que en muchas ocasiones la junta con otras materias artísticas. «Podría utilizarse de manera transversal con otras asignaturas y no se hace», lamentó. Lo mismo sucede con la lengua asturiana, que considera haber sido utilizada erróneamente «como arma política». «Como lengua que es aumenta las competencias lingüísticas», defendió el docente, que considera que su uso no tiene por qué extenderse a todas las situaciones ni registros.

«Yo estoy muy agradecido de haber aprendido y luchado por ello cuando estuve en la consejería», expresó junto con una cita de Pablo Texón: «En esto del asturiano no estamos para subvenciones ni para ganar dinero, al contrario, se pierde; estamos por amor y el amor siempre gana».

Abogó por una oficialidad «amable» que «proteja la lengua un poco más», ya que «si una lengua no se usa se muere». A esto añadió que si esta oficialidad no llega «en cinco o diez años el asturiano será algo testimonial, porque si no se habla, las generaciones futuras no lo oyen».