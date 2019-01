René Coviella dimite como concejal de IU Noreña por su traslado a Extremadura Cristina Sánchez y René Coviella, durante un Pleno. / S. S. M. El joven ha firmado un contrato de trabajo con Renfe y cede el testigo como portavoz del grupo municipal a la número dos, Cristina Sánchez LYDIA IS NOREÑA. Miércoles, 2 enero 2019, 00:05

El Ayuntamiento de Noreña comienza el año con cambios en la corporación. El hasta ahora portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, René Coviella Cueto, presentó el lunes en el registro su escrito de renuncia al acta de concejal por motivos laborales, ya que se traslada a Badajoz.

Según explicó, el pasado 28 de diciembre firmó un contrato indefinido con la Entidad Pública Empresarial Renfe. «Tras la correspondiente solicitud de plaza entre las vacantes disponibles, me ha sido adjudicada residencia con carácter provisional en la ciudad de Mérida, en Extremadura, y teniendo en cuenta la distancia geográfica que pronto me separará de Noreña, unos seiscientos kilómetros, he tomado la decisión de renunciar», señaló.

Asimismo, informó de que será Cristina Sánchez Muñiz, concejala y número dos de la agrupación, la que ejercerá las funciones de portavoz a partir de ahora. «En la medida en que la distancia lo permita, seguiré colaborando», aseguró. Y añadió que en las próximas semanas la Asamblea Local de IU anunciará la persona que cubrirá su vacante en la Corporación. Javier López Gutiérrez, quien ya fue concejal en la pasada legislatura, ocupa el tercer puesto en la lista electoral.

René Coviella, graduado en Químicas por la Universidad de Oviedo dió el salto a la política local en 2012, cuando fue elegido secretario político de la Agrupación de Noreña del Partido Comunista de Asturias. Tras cinco años de escisión, la formación se reintegró en Izquierda Unida a finales de 2014 y eligió al joven como candidato a la Alcaldía en las elecciones de 2015.