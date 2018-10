Retiran el cadáver del caballo en El Cuto sin sancionar al dueño, critica la alcaldesa de barrio

Operarios de la empresa Proygrasa retiraron a la una de la tarde de ayer el cadáver del caballo que yacía desde el pasado viernes en una finca situada en medio del pueblo de El Cuto. La alcaldesa de barrio, Carmen García, explicó que para ello fueron necesarias varias llamadas durante la mañana al Ayuntamiento de Siero.

La alcaldesa mostró también su malestar por el hecho de que el caballo no tuviera un microchip y lo hubieran dejado en esa finca el día antes de su muerte, lo que considera que incumple la ordenanza municipal de tenencia de animales. «Deberían averiguar quién era el dueño, que se sabe, porque estaba allí cuando vinieron operarios municipales a apartarlo a una orilla de la finca», dijo. Y añadió que si no se piden responsabilidades al propietario del animal, el gasto de su retirada «repercutirá en el Ayuntamiento y en los ciudadanos». La alcaldesa hizo una consulta y le comentaron que la competencia le corresponde a la Policía Local de Siero y no al Seprona.