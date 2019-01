Roban en el café Mare's de Lugones y se llevan el dinero de la tragaperras Exterior del café Mare´s en lugones, en la mañana de ayer. / E. C. Según los testigos tres ladrones accedieron de madrugada al local rompiendo la luna con un hacha y la tapa de una alcantarilla MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Domingo, 6 enero 2019, 02:08

La víspera del día de Reyes en Lugones llegó con un contratiempo inesperado. Alrededor de las 5 de la madrugada del sábado los ladrones entraron en la cafetería Mare's, ubicada en la esquina de la calle El Cueto con Luis Braille, muy cerca de la bolera de la localidad. Los intrusos reventaron la luna del local con la tapa de una alcantarilla y se llevaron la recaudación de la máquina tragaperras del establecimiento. Testigos del robo comentaron cómo los asaltantes eran tres personas, que portaban la mencionada tapa de alcantarilla y un hacha que, presuntamente, utilizaron para violentar la máquina y sacar el dinero.

En cuestión de segundos se hicieron con el botín y escaparon en un vehículo azul. Con el lógico sobresalto los responsables del establecimiento recogían ayer por la mañana los restos del destrozo. «Nos avisaron los vecinos», explicó ayer una de las gerentes de la cafetería mientras barría algunos cristales que aún quedaban en el suelo del local.

Comentó que los ladrones «se llevaron la recaudación de la tragaperras, aunque no sabemos cuánto fue». Pese a lo aparatoso del suceso, que levantó un considerable revuelo entre los vecinos de la popular barriada lugonense, los ladrones no se hicieron con más botín que el del interior de la máquina. Esta no es la primera vez que la cafetería Mare´s sufre un sobresalto similar.

«Nos entraron otra vez, pero hace muchos años», explicó su responsable. En esa ocasión los ladrones «también se llevaron lo mismo, la recaudación de la tragaperras». Ya a primera hora de la mañana en el bar se había procedido a sustituir la luna por la que accedieron los asaltantes para llevarse el dinero. Los dueños de este local de hostelería se mostraban más resignados que alterados por el sobresalto sufrido. «Son cosas que pasan», comentaron.