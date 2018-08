Roban en la sidrería Maite de Lugo de Llanera Miércoles, 15 agosto 2018, 00:37

La sidrería Maite, en Lugo de Llanera, sufrió en la madrugada del domingo un robo. No es el primero que se produce en este establecimiento hostelero de Lugo. El propietario del local, que aún no ha podido cuantificar lo robado. «Estamos abandonados», denunció. «A mí, no es la primera vez que me roban», destacó este hostelero llanerense.