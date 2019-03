Rodríguez-Vigil se afilia al PSOE de Siero tras abandonar el Consejo Consultivo Juan Luis Rodríguez-Vigil saludando a Joaquín Cuetos. / PABLO NOSTI El expresidente regional, que tuvo que darse de baja hace 14 años, aboga por una coalición entre su partido y Ciudadanos para gobernar en Asturias JOSÉ CEZÓN LA POLA. Miércoles, 13 marzo 2019, 00:22

El expresidente del Principado, Juan Luis Rodríguez-Vigil, se presentó ayer por sorpresa en la Casa del Pueblo de la Pola para volver a afiliarse a la Agrupación Municipal Socialista de Siero. Había sido militante entre 1971 y 2005 -primero en Oviedo y, a partir de 1993, en Siero-, pero tuvo que darse de baja hace catorce años cuando se incorporó al Consejo Consultivo, que ha abandonado recientemente.

El que fuera presidente autonómico entre los años 1991 y 1993, y vecino de La Fresneda desde hace treinta y dos años, quiso formalizar su alta en el partido en Siero con discreción. Llegó a la sede polesa acompañado de su amigo José Antonio García Casal, 'Piti', con quien ya coincidió en la organización antifranquista del Frente de Liberación Popular y que después fue su jefe de gabinete. Les recibió en la Casa del Pueblo el médico jubilado Joaquín Cuetos, quien se encargó de tramitar la solicitud de reingreso en el PSOE.

«Una opción sentimental»

«Me reafilio como una opción sentimental», declaró Rodríguez-Vigil, quien recordó que había participado en la refundación del partido en 1971. El expresidente declinó opinar sobre la candidatura autonómica socialista recién salida del horno. «Estoy totalmente al margen de todo esto y no quiero participar, ni tengo mucho interés en ello», dijo. Pero, seguidamente, desveló sus deseos tras los próximos comicios regionales: «Lo único que quisiera de estas elecciones es un gobierno de coalición del PSOE con Ciudadanos, que le dé a Asturias la estabilidad que necesita y que se dejen de palabrerías». Preguntado si le gustaba el candidato 'naranja' Juan Vázquez, respondió: «Es amigo mío, cómo no me va a gustar». Y añadió: «Adrián Barbón es un hombre dialogante y pueden hacer un tándem bueno para Asturias; es mi impresión, aunque, electoralmente, tengan ahora que tirarse los trastos a la cabeza».

El expresidente, quien cumplirá este viernes 74 años, comentó que ahora dedica su tiempo libre a la lectura -menciona la historia de la mitología, del estadounidense Joseph Campbell- y al estudio. Vocal del Ridea, está escribiendo una historia de la sanidad pública desde el año 1833 hasta el presente, que tiene «muy avanzada».

Tras enterarse de la inesperada visita del expresidente, el secretario general del PSOE de Siero, Javier Rodríguez, afirmó sentirse «muy contento de que una persona tan importante haya vuelto al partido y que regrese a nuestra agrupación».