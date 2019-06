Un saregano con madera de concejal David Naredo con la txapela de campeón de la competición de cortadores de altura. / PABLO NOSTI Acaba de estrenar cargo en el Ayuntamiento de Sariego a la par que ganar un campeonato en Bilbao: «Nací con un hacha en la mano» David Naredo compagina la corta de altura con su cargo como edil de Deportes JUAN VEGA SARIEGO. Jueves, 27 junio 2019, 00:09

David Naredo Hevia, de 27 años, es el nuevo concejal de Deportes y Juventud en el concejo de Sariego en este nuevo mandato. Un cargo que compaginará con su trabajo en el metal y con su verdadera pasión, el deporte, concretamente, la modalidad de la corta de troncos. El edil consiguió hacerse, a primeros de junio, con la txapela de campeón en el primer campeonato de cortadores de altura que se celebró en El Arenal, Bilbao, por el cincuenta aniversario de la cadena de supermercados Eroski. Prácticamente a la par que estrenaba responsabilidad en el consistorio saregano.

Nunca antes había pensado en ser concejal ya que «la política es algo que siempre había dejado de lado», pero, debido a su compromiso con el concejo, el alcalde de Sariego, Saúl Bastián, le ofreció formar parte de su equipo de gobierno si los resultados eran favorables tras las elecciones municipales. Tras mucha deliberación, decidió aceptar. Y tomó posesión el pasado 16 de junio de la cartera de Deportes. Posee, aseguró, muchas ideas para el concejo, pero prefirió no desvelarlas antes de que el gobierno se ponga plenamente en marcha. «Vale más no prometer, trabajar y hacer, que prometer, no trabajar y no hacer», puntualizó. Además, prosiguió, «afronto el cargo con mucha ilusión y muchas ganas porque conseguir todos los proyectos que tenemos pensados para el concejo donde vivimos es muy reconfortante».

El joven deportista reconoce la importancia que ha ejercido su padre -pionero en la corta de tronco en altura y que posee el récord mundial tras conseguir cortar un tronco a más de quince metros- para que él practique este deporte. Debutó en el Carmín de la Pola de 1994, cuando tenía tan solo dos años y once meses. «Nací con un hacha en la mano y empecé a cortar imitando a mi padre, que se quedó impresionado en el Carmín cuando veía que acertaba al tronco y no le daba sin sentido. Lo primero que me enseñó fue aprender a perder», matizó. Desde entonces no ha dejado de progresar.

En el primer campeonato de cortadores de altura que tuvo lugar en Bilbao, David Naredo firmó una actuación excepcional. La primera manga la consiguió solventar en primera posición tras colocarse en la altura y cortar el tronco en 2 minutos y 42 segundos, doce menos que el segundo clasificado. Las semifinales tendrían un valor especial para David ya que su rival fue Fausto Mugertza, favorito de la competición y, casualmente, maestro de su padre en la corta de troncos. Tras el enfrentamiento, David consiguió bajar su tiempo hasta los 2 minutos y 22 segundos por los 4 minutos y 38 segundos de su rival. El alumno había superado al maestro. En la final, el saregano tuvo que enfrentarse a Eneko Saralegui, otro de los favoritos, al que pulverizó consiguiendo un tiempo de 1 minuto y 54 segundos, logrando, además, batir el récord de la prueba y volviendo a casa con la txapela de campeón del primer campeonato de cortadores de altura. David Naredo, un saregano con madera de concejal.