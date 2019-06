El secreto del mejor cachopín de Llanera «está en la salsa» La cocinera Pepi Flores muestra la placa del premio / IMANOL RIMADA Las hermanas Flores ganaron el último certamen gastronómico con un plato basado en carne de pollo y quesos MÓNICA RIVERO LUGO DE LLANERA. Domingo, 30 junio 2019, 01:36

Pepi Flores y su hermana Mari Ángeles son las autoras del Mejor Cachopín de Llanera del concurso celebrado dentro de las jornadas gastronómica organizadas en el municipio entre el 17 de mayo y el 2 de junio. Las hermanas presentaron un plato que destacó por el uso del pollo frente al tradicional cerdo y la ternera, compuesto por la carne de ave, cecina y queso de cabra.

La invención de estas dos trabajadoras de la sidrería Maytev vendió más de novecientas unidades. «Casi mil», puntualizaron. No es la primera vez que venden incluso más en jornadas gastronómicas de este tipo.

El aumento de los precios ha hecho que muchos clientes sean reacios a participar y eso repercute en los locales hosteleros. Según la ganadora, «algunos se han quejado de que no han vendido mucho». Pero sostienen que está justificado: «No podíamos mantener el precio porque si no ya no es que no ganemos, es que perdemos; donde más ganamos es con las bebidas».

Con respecto a la preparación, cada una abordó una labor: «Mi hermana se encargó de la salsa porque se le dan muy bien», detalló Pepi Flores, que desveló el uso de queso fresco Philadelphia en su elaboración junto con afuega'l pitu rojo.

A pesar de que otros años presentaron sus propuestas con otros tipos de carne, Flores cree que el éxito de la receta han sido la combinación de la salsa de su hermana y la idea de presentar por primera vez un cachopín de pollo. «La salsa tenía un toque agridulce y llevaba muchas cosas», indicó la cocinera, que también reveló algunos de sus ingredientes: «Llevaba hasta zumo de naranja».