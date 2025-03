Seis colegios de Siero desconocen si pasaron la inspección de baja tensión

J. VEGA / M. RIVERO SIERO. Martes, 19 de noviembre 2019, 00:20 | Actualizado 08:16h. Comenta Compartir

Los directores de seis de los trece colegios públicos y escuelas infantiles del concejo de Siero aseguran «desconocer» si, a día de hoy, se ha realizado la inspección de baja tensión que deben pasar sus centros para tener garantizada la seguridad de los alumnos. Al estar catalogados como locales de pública concurrencia, con aforo de más de 50 personas, las revisiones se deberían hacer periódicamente cada cinco años y la obligación de realizarlas y de contratar los servicios de un Organismo de Control Autorizado (OCA) es, según dictamina el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, del titular de la instalación, en este caso, el Ayuntamiento de Siero. Concretamente, la directora del CP de Los Campones (El Berrón), Carmen Riesgo García, explicó que en su caso no puede determinar «con seguridad» si el centro pasó la inspección porque desconoce el tema. Una situación que, además, comparte el CP El Cotayo (Carbayín Alto); el CP de Granda; el de Santa Bárbara, en Lugones; y el de la Xentiquina, en Solvay. En el caso del Colegio Rural Agrupado de Viella -que engloba las escuelas de Viella, Faes, Aramil y anteriormente Trespando-, su director Manuel Cuevas tuvo constancia de una visita de los técnicos tras el arreglo el año pasado de la instalación del edificio de Faes, sin embargo, no pudo especificar si se trataba de una inspección de baja tensión.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Siero ya ha movido ficha en varios colegios del concejo, tras el incidente hace dos semanas en el que casi se incendia el cuadro eléctrico del Celestino Montoto, en Pola de Siero. José Manuel Sánchez, director del CP El Carbayu, confirmó que los técnicos habían visitado el centro «la semana pasada» pero que todavía no tenía respuesta. No obstante, comentó que no habrían encontrado «en principio nada». En el caso del colegio Carbayín Bajo en Estación, el responsable del centro, Jacobo Vázquez García, explicó que recibieron la visita de la misma empresa que se encargó del cuadro eléctrico del Montoto: «Vinieron ya hace unos días y cambiaron un par de cables del cuadro eléctrico exterior». «Media hora después también se acercaron hasta Carbayín varios técnicos municipales que pusieron un extintor en el cuatro del cuadro y repusieron varios más que nos hacían falta en la planta superior», añadió. Vázquez García también se mostró muy crítico con que se haya tenido que llegar a esta situación: «Si no llega a ocurrir el percance en la Pola aquí no viene ni dios, como siempre».

Por último, la directora de la Escuela de Educación Infantil de Peña Careses de la Pola, Rosa María Sánchez, aseguró que en los trece años que lleva en el cargo todo está «okey», ya que el Ayuntamiento tiene contratada una empresa que «todos los años» les hace la revisión eléctrica. «Nunca tuvimos ningún problema en la instalación eléctrica del centro, y cuando lo tuvimos, el consistorio siempre se hizo cargo con premura, fueron muy eficaces», concluyó.

Próximas inspecciones

El equipo de gobierno de la Casa Consistorial sierense confirmó ayer que este mismo jueves será el turno del colegio poleso Hermanos Arregui y que el viernes, los técnicos de la OCA acudirán al de La Ería, en Lugones. Además, aseguraron que su intención es que antes de que termine el 2019 todos los centros que sean de su titularidad hayan pasado el informe obligatorio de baja tensión.

José Luis Suárez Pérez del Río, director del CP La Ería, indicó que «sí» estaba al tanto de que el centro se enfrentaría a la inspección «próximamente». «Tenemos una instalación decimonónica y no porque no se sepa, porque es una cuestión pública y notoria», lamentó Suárez, que enumeró como problemas más notables la antigüedad de la instalación eléctrica y los fluorescentes al descubierto, a los que se juntan problemas de filtraciones que generan goteras.