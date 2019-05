Sidoro Villa presenta mañana su novela 'Tres beyuscos' Sidoro Villa Costales. / P. NOSTI El acto será a las 20 horas en el Auditorio poleso, donde el autor estará acompañado del montañero José Manuel Piniella JOSÉ CEZÓN SIERO. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:18

El maestro, ilustrador y escritor sierense Sidoro Villa Costales (El Cortigueru, Lieres, 1962) presentará mañana, a las 20 horas, en el Auditorio poleso, su segunda novela 'Tres beyuscos' (Impronta). El colaborador de opinión de EL COMERCIO estará acompañado del montañero José Manuel Piniella, quien realizará una breve proyección didáctica de Los Beyos de Ponga, uno de los escenarios en los que transcurre la obra.

Autor de varios libros infantiles y juveniles, Villa debutó en 2016 como novelista de adultos con la magnífica 'A estaya', donde narraba una singular apuesta entre bebedores de sidra. Pero esta nueva obra supera a la anterior con un argumento más complejo y unos personajes imborrables.

El autor demuestra una gran maestría para combinar momentos dramáticos con el fino humor -negro, en no pocas ocasiones- en esta emotiva historia de amor entre dos ancianos. La obra atrapa al lector desde la primera página, impagable, y no lo suelta hasta el inesperado final cercano a lo 'real maravilloso'. Y por el medio, 168 páginas repletas de escenas bien armadas, mucha acción, descripciones de la naturaleza y diálogos magistrales. No falta la crítica al trato que la sociedad dispensa a sus mayores o al desarrollismo. Y todo ello en un asturiano sugerente y un dominio del léxico prodigioso.

Hay guiños confesos a la película 'Alguien voló sobre el nido del cuco', de Milos Forman, basada en la novela de Ken Kesey. Y también varios homenajes, entre ellos, al bar La Ferrería, uno de los locales de referencia de la extinta movida polesa, que el autor frecuentaba. El escritor protagoniza incluso un cameo al aparecer como personaje en una escena.