«Siempre he pensado que la evolución humana debía ser para el disfrute»

Carlos López Otín firmó numerosos ejemplares de su libro antes de comenzar la charla en la Casa de Cultura. / PABLO NOSTI El catedrático en Bioquímica y Biología Molecular presenta en Noreña su libro 'La vida en cuatro letras',

Carlos López Otín no necesita presentación y ayer no la tuvo. No la necesita porque el catedrático de Bioquímica, pionero en descifrar genomas, es el biólogo español más citado, y allá donde va, llena. Su último libro 'La vida en cuatro letras', le llevó ayer hasta la Casa de Cultura de Noreña, donde repitió un éxito más: fueron muchos los asistentes que tuvieron que ingeniárselas para encontrar un hueco, ya fuera en el pasillo o la escalera. Desde primera hora, decenas de personas hacían cola para obtener un ejemplar firmado.

El investigador fue directo al grano, y empezó explicando el significado de esas cuatro letras que dan título a un libro que concibió tras caer en una profunda depresión al ver cuestionadas algunas de sus investigaciones: A de adenina, C de citosina, G de guanina y T de timina. Cuatro letras que dan las claves para entender la enfermedad y la felicidad.

«Nada envejece más rápido que la felicidad, ahora está y ahora no está», comenzó. Y su felicidad desapareció, dijo, cuando hace dos años perdió su 'ikigai', palabra japonesa que describe el propósito que todos tenemos cada día. Fue su «eclipse de alma», que le llegó cuando supo que «tenía que sacrificar los seis mil ratones que había creado», modificados genéticamente y vitales para seguir con sus investigaciones. «Ese día, no exagero si digo que me estalló la cabeza, desde entonces me he dedicado a pensar».

Y a escribir. Para explicar en qué consiste la vida, la enfermedad y la felicidad. «Siempre he pensado que la evolución humana debía tener lugar para el disfrute, entonces, ¿por qué la insatisfacción es continua?», reflexionó Otín. La enfermedad, contestó, es la principal amenaza contra la felicidad humana. Explicó que algunas enfermedades «nos vienen de fábrica», las heredamos. «Hay más de siete mil y conocemos la causa de cuatro mil por dejadez social, pero no es prioritario más que para las familias», sentenció.

En este marco, Otín criticó la postura de algunos padres de no vacunar a sus hijos, que lamentó como un «triunfo de la incultura» en la sociedad, al permitir que enfermedades erradicadas estén resurgiendo.

Cuando aún está saliendo de ese «eclipse del alma», Otín presentó en Noreña su propia fórmula de la felicidad; que incluye el bienestar físico y emocional. Y el público le aplaudió, y mucho.