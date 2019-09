Siero aprueba la creación de un observatorio sobre el sector turístico Una de las votaciones realizadas ayer en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Siero. / PABLO NOSTI El Pleno autoriza la constitución del órgano para analizar aspectos como el perfil de los visitantes que permitan elaborar un plan integral JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:18

El Pleno de Siero aprobó ayer por unanimidad la creación de un observatorio de turismo que permita analizar las fortalezas y debilidades de este sector en el concejo, además de estudiar aspectos como el perfil del visitante, sus expectativas y el grado de satisfacción después de la estancia.

La moción -presentada por el PP- plantea que en ese observatorio estén representados el Ayuntamiento, el sector hotelero y hostelero y las asociaciones culturales relevantes. Y una vez estudiados los datos, el siguiente paso sería elaborar un plan integral de turismo de carácter plurianual, dotado de medios humanos y materiales, y que marque las principales líneas de actuación.

La concejala de Ciudadanos, Patricia Martín, abogó por fomentar «el turismo interior» y dijo que Siero «necesita una visión y un plan». Y puso como ejemplo que no es posible invitar a los empresarios a que abran hoteles en el concejo «si no sabemos quién nos visita y sus hábitos; primero hay que ordenar bien la casa para luego enseñarla». Añadió que la moción popular estaba presentada «de un modo tan general que es difícil no apoyarla». Y propuso elaborar «un mínimo estudio base o asistencia técnica, que facilitaría el trabajo de ese laboratorio».

El concejal de IU, Edgar Cosío, elogió, en cambio, ese carácter general de la moción. «Las soluciones concretas deberán verse al poner en marcha todos los aspectos», dijo. Propuso recuperar la feria de turismo Situr y que cualquier actuación «se haga de forma sostenible y respetuosa». El portavoz de Vox, Alejandro Álvarez, aplaudió la propuesta popular: «Es un adelanto y una buena forma de afrontar el futuro, pero no puede caer en la dejadez, porque será un trabajo duro». La edil de Somos Siero, Patricia Serna, calificó la iniciativa de «adecuada y correcta, porque somos un concejo rico en muchos ámbitos».

Cuatro enmiendas

El asunto más debatido ayer fue la moción de Somos para implantar criterios de perspectiva de género en los próximos presupuestos municipales y en la estructura interna municipal, además de recuperar el minuto de silencio por cada mujer asesinada y activar campañas de formación en igualdad durante todo el año. La propuesta recibió hasta cuatro enmiendas (Ciudadanos, Vox, IU y PSOE) y acabó saliendo aprobada una a la totalidad del grupo socialista con el único apoyo de Foro; el voto en contra de Ciudadanos, IU y Somos, y la abstención de PP, Vox y Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF). El acuerdo final fue «continuar trabajando en el desarrollo del Plan de Igualdad vigente» hasta 2020 e ir avanzando en los objetivos del próximo plan. Y también «implementar la igualdad de género en la estructura municipal, a través de un plan de igualdad de empresa».

La tercera moción aprobada partió de Ciudadanos para impulsar la conexión peatonal y en línea recta entre Lugones y la Urbanización de La Fresneda, a través de la carretera AS-266. También recibió dos enmiendas de Somos -para tener en cuenta a los vecinos del pueblo de La Fresneda y núcleos adyacentes, algo que también solicitó IU- y de la PVF, que se incorporó a la moción original. La plataforma propuso habilitar una partida para redactar el estudio técnico que analice las distintas soluciones para una conexión lineal, pero su portavoz, Alejandra Cuadriello, no se opuso a resolver la conexión entre el pueblo de La Fresneda y Lugones.

Ciudadanos y Vox cuestionaron la enmienda de la PVF por entender que ya se prevé una partida de 30.000 euros en el próximo presupuesto municipal para realizar ese estudio técnico. El PP defendió unir ambas localidades por Malvarán para solucionar de paso los problemas existentes en esa urbanización inconclusa.

El alcalde, Ángel García, comentó que la conexión peatonal «no excluye que el pueblo de La Fresneda esté conectado con Lugones». Y desveló que trabajan en «una solución definitiva» a los problemas en Malvarán, pero que antes era imprescindible construir la glorieta del Castro. E instó a los grupos a «pasar de las palabras a los hechos» cuando se debata el nuevo presupuesto. El edil de Foro, Eduardo Martínez, advirtió de que una ingeniería externa había realizado en el pasado un estudio de esa conexión peatonal, «que chocó con tema de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica y Carreteras».

El Pleno aprobó también de forma definitiva las ordenanzas fiscales para 2020, tras desestimar las alegaciones; la revisión del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos para este año, y el proyecto de legalización del aparcamiento de la estación de servicio de Ullaga.

Incidente con la interventora

También salió adelante el plan económico-financiero, tras haberse incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2018. La edil de Somos Patricia Serna lo denominó «plan de recortes y ajustes» y cuestionó las previsiones de ingresos. El alcalde le respondió que son los técnicos y no los políticos los responsables de establecer esa previsión de ingresos y protagonizó el momento más desagradable de la sesión al dirigirse hasta en seis ocasiones a la interventora municipal para que ratificara sus palabras. Ella le puntualizó sin inmutarse que el funcionario suscribe el informe económico-financiero, pero que la memoria y el presupuesto lo suscribe el alcalde.