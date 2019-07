Siero aprueba la organización y las retribuciones por mayoría absoluta El Pleno extraordinario de ayer en Siero. / IMANOL RIMADA Somos e IU critican las liberaciones y sueldos y el alcalde lamenta que el concejo «siga siendo diferente» al cuestionar los cargos de confianza JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Martes, 2 julio 2019, 00:49

El Pleno de Siero aprobó ayer por mayoría absoluta la propuesta organizativa y retributiva de la nueva corporación. El grupo socialista recibió el apoyo en todos los puntos de Foro, Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF) y Ciudadanos y, en algunos asuntos concretos, también del PP y Vox. Y en la línea del anterior mandato, los grupos de Somos Siero e IU fueron los más discrepantes.

En consecuencia, el nuevo gobierno tendrá a seis personas con dedicación exclusiva: el alcalde Ángel García (52.000 euros de salario bruto anual) y cinco concejales: Aida Nuño, Alberto Pajares, Javier Rodríguez, Susana Madera y Natividad Álvarez (36.000 euros). Y habrá otro edil con una liberación parcial, Alejandro Villa (18.000 euros). Además, volverá a contratar a dos personas eventuales de confianza para el gabinete de Alcaldía y prensa, que cobrarán también 36.000 euros.

Y para los ediles no liberados, se ratificaron las dietas propuestas por el PSOE: asistencia a un Pleno (200 euros), Junta de Gobierno (125 euros), comisiones informativas y especial de cuentas (150 euros), Junta de Portavoces y organismos autónomos (100 euros). Los incrementos salariales fueron criticados por el portavoz de Somos, Javier Pintado, quien afirmó que «no son acordes con la realidad social y roza la obscenidad para la gente que no llega a final de mes». Y defendió una simple actualización del IPC para las dietas.

La edil de Ciudadanos, Patricia Martín, mencionó el real decreto que establece las retribuciones máximas en función de los habitantes de cada municipio. Pidió «no caer en el populismo fácil» y consideró que «la administración pública no puede seguir la estela de un mercado laboral precarizado». El portavoz de Foro, Eduardo Martínez, también resaltó que la propuesta era «legal» y mencionó el apoyo mayoritario recibido por el PSOE en las urnas.

El portavoz de IU, Edgar Cosío, dijo que las liberaciones son «necesarias y los sueldos tienen que ser dignos, pero ya eran suficientemente dignos». Y reiteró que las subidas deben estar relacionadas con la responsabilidad y que no pueden cobrar lo mismo los concejales del gobierno que los de la oposición.

El portavoz del PP, Cristóbal Lapuerta, defendió que el trabajo del político debe estar remunerado y recordó los precedentes con dos alcaldes de Siero condenados a devolver un dinero de su patrimonio personal. «Esa responsabilidad debe estar pagada», dijo. Pero discrepaba con que la subida del sueldo del alcalde haya sido superior en porcentaje (un 25%) al de los concejales del gobierno (un 16,6%), por lo que decidió abstenerse, junto al edil de Vox. IU y Somos votaron en contra.

Otro asunto muy debativo fue el del personal de confianza, donde, además de las dos contrataciones, se aprobó la propuesta del alcalde para que cada grupo disponga de un secretario con un salario de 24.000 euros brutos anuales. Somos mantuvo su postura de 2015 de que existe personal en el Ayuntamiento que podría desarrollar esas labores de comunicación, y rechazó que toda la oposición pueda tener un asesor. IU defendió crear una plaza dentro de la plantilla municipal y no cubrirlo de forma eventual, si bien le parece el sueldo «excesivo, porque no va acorde con la responsabilidad». Y apoyó la figura del asesor para los grupos, «pero no el café para todos». Y el PP destacó la función del personal de confianza, pero cuestionó que los de la Alcaldía «cobren un 50% más».

El alcalde invitó a los grupos discrepantes a renunciar a las dietas si las considera muy elevadas. «Es potestad de cada concejal», dijo. O a rebajar la asignación a los liberados o cargos de confianza de la oposición si entienden que no deben recibir lo mismo que los del gobierno. García recordó que, en otros ayuntamientos asturianos, nombrar cargos eventuales «no solo es habitual, sino que ya es norma y la discusión es 'cuántos', pero algunos se empeñan en que Siero siga siendo diferente». Y añadió que para el gobierno «sería más fácil que no haya liberados en la oposición, pero estamos dando instrumentos necesarios para que se haga política y aquí el debate es que no los quieren». En este asunto se abstuvieron PP, IU y Somos.

El Pleno aprobó también la creación de tres comisiones informativas y una especial del Área Metropolitana, con una composición de siete del PSOE, dos del PP e IU y uno del resto. Habrá dos sesiones mensuales. Y se decidió la representación en los organismos autónomos y los consejos sectoriales.