Siero aprueba su presupuesto con el apoyo de cuatro grupos de la oposición El momento de la votación del nuevo presupuesto municipal para 2020 en Siero. / PABLO NOSTI Ciudadanos, Vox, Foro y PVF respaldaron la propuesta socialista, frente a PP, IU y Somos, que criticaron los recortes sociales JOSÉ CEZÓN SIERO. Viernes, 4 octubre 2019, 05:04

El gobierno socialista de Siero logró ayer el respaldo mayoritario del Pleno y sacó adelante su proyecto de presupuestos para el ejercicio 2020 con el respaldo de cuatro de los siete grupos de la oposición. A los apoyos ya anunciados de Foro Asturias y la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), se sumaron durante la sesión los ediles de Ciudadanos y Vox, mientras que el PP, Izquierda Unida y Somos Siero votaron en contra. El presupuesto consolidado asciende a 45,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,12% con respecto al vigente. Cinco millones se destinarán a inversiones y se solicitará un crédito de 852.959 euros para financiar parte de ellas, según anunció el concejal de Hacienda, Alberto Pajares.

El portavoz de Foro, Eduardo Martínez, aboga por mantener «la misma línea de entendimiento y consenso, buscando acuerdos en beneficio de los ciudadanos y siguiendo nuestro programa electoral». Destacó que se «aúnan esfuerzos en la zona rural y urbana», las partidas para señalizaciones, caminos, alumbrado, las áreas industriales y asociaciones de comerciantes; las ayudas a Cáritas, Asociación Nora y el Asilo, y los columpios adaptados.

El portavoz de Vox, Alejandro Álvarez, dijo que los tres pilares de su grupo eran el empleo, la educación y las actividades infantiles y para adolescentes, con diecisiete propuestas. Reconoció algunas «carencias» en el presupuesto, como era no aumentar la plantilla de la Policía Local, pero admitió que la propuesta del gobierno daba cumplimiento «al 37%» del programa electoral de Vox, de ahí su voto favorable. Y anunció «una oposición dura y exigente» en el seguimiento de la ejecución.

El portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, lamentó que la presión fiscal «aumentará un 2,7% por habitante, sin que esa subida de impuestos vaya aparejada a nuevos derechos». Acusó al gobierno de culminar «un acto en tres fases de lo que nunca se debe hacer en política: subir los salarios y asesores; subir los impuestos, y recortar los gastos en servicios sociales, empleo y cooperación internacional» y enumeró todas las partidas reducidas.

326.306 euros en asesores

Pintado cifró el coste previsto en asesores en 326.306 euros. Y reprochó al gobierno que ni siquiera respondiera al borrador que su grupo les había presentado con cuatro propuestas detalladas: un plan de vivienda, un plan de transporte municipal, crear una empresa pública de energía y un plan de empleo.

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Martín, agradeció al gobierno su voluntad de diálogo. Discrepó con el recorte del 10% de las subvenciones a colectivos, pero aplaudió la inclusión de varias de sus demandas en educación: una partida para un programa contra el acoso escolar, «que es un hito para Siero», dijo; los aseos del colegio poleso Celestino Montoto, la posibilidad de ampliar las plazas de educación infantil o gestionar el regreso a Siero de la Escuela Oficial de Idiomas.

Valoró también las partidas para la finca La Cebera, para dinamizar al comercio local, la construcción de las rotondas en La Fresneda y El Berrón, la prolongación de la calle Santa Isabel, de Lugones, o las inversiones en la zona rural. Martín concluyó diciendo que hay aspectos «mejorables», pero que su grupo daría «un voto de confianza».

El portavoz de IU, Edgar Cosío, dijo que es el quinto presupuesto que aprueba el gobierno que preside Ángel García «con el apoyo de los votos a su derecha y ninguno a su izquierda, y no es la demagogia del no por el no, tenemos razones sobradas para no votar a favor de este presupuesto». El edil dijo que el aumento de la presión fiscal «no es necesariamente malo, pero, en este caso, no mejora los servicios públicos».

Datos comparativos

Cosío ofreció unos datos comparativos: el gasto en empleo en Siero es de 3,34 euros por habitante frente a los 53 euros de Asturias y España. Y lamentó que Siero haya sido uno de los cinco concejos de toda Asturias que no concurrió a una convocatoria autonómica de ayudas para el empleo. Según sus datos, el gasto de Siero en bienestar social es de 65,67 euros por habitante frente a los 85,44 de España y los 152,7 de Asturias. Y en vivienda, Siero gasta 0,44 euros por habitante y año frente a los 24,68 euros de Asturias y los 66,44 de España. «En cambio, en gastos de publicidad y protocolo estamos a la cabeza de Asturias», lamentó. El grupo de IU había presentado dos enmiendas proponiendo cambios en algunas partidas, pero fueron rechazadas.

El portavoz del PP, Cristóbal Lapuerta, planteó revisar la política de exenciones en la Fundación de Cultura y sustituirla «por subvenciones con los criterios actuales o revisados». Y del Patronato Deportivo, que calificó de «patata caliente», reclamó que se cumpla el acuerdo plenario para realizar una auditoría. «No se trata de buscar culpables de nada, sino conocer lo que se puede o debe hacer», dijo. También propuso cambiar el sistema actual de subvenciones nominativas «por otro más transparente».

Lapuerta sugirió acometer una serie de inversiones para lograr ahorros en el futuro: para evitar pérdidas en la red de aguas, el plan director de saneamiento o un estudio de eficiencia energética. Lamentó el progresivo deterioro del edificio que ocupó la asociación Cébrano, en Carbayín, o la falta de un estudio sobre la contaminación en Lugones. Respaldó la ampliación de la calle de Santa Isabel, pero considera que debería haberse negociado la cofinanciación de la rotonda de La Fresneda con la empresa constructora de la urbanización. Y agradeció que se mantengan las ayudas al Asilo, Cáritas o Nora.